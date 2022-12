Aracruz: vítima de 14 anos baleada na cabeça tem melhora e é extubada

Divulgação/Notaer – 25.11.2022 Ambulâncias socorrendo vítimas de ataques a escolas de Aracruz (ES)

Uma adolescente de 14 anos, vítima do ataque às duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo , apresentou melhora em seu quadro de saúde. Thais Pessotti da Silva chegou a ficar em estado muito grave e agora está em condição considerada estável, segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) na manhã desta quinta-feira (1).

Apesar de a jovem ainda estar na UTI Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória Infantil de Vitória, já foi extubada. Ela passou por uma cirurgia e está internada.

Nas redes sociais, a família de Thais pediu por orações pedindo melhora do quadro de saúde da adolescente. “Com sua fé, tire ao menos um minuto de seu dia para orar/rezar pela Thaís, vítima do atentado nas escolas em Aracruz. Oremos por todos os afetados nessa tragédia”, escreveu a madrinha de Thais, Paola Schmittel, no Facebook .

Outra vítima do atentado , um menino de 11 anos, também está internado na unidade semi-intensiva do Hospital Infantil de Vitória e está estável.

Uma mulher de 58 anos também teve melhoras no quadro de saúde e aguarda a recuperação em uma das pernas para ser submetida à nova cirurgia nos próximos dias.

Outras duas professoras seguem internadas no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves (HEJSN), em Serra. Uma, de 51 anos, segue internada na enfermaria em estado de saúde estável, e a outra, de 37 anos, está na UTI, entubada e em estado grave .

O crime

Um adolescente de 16 anos realizou um atentado a duas escolas na cidade de Aracruz , no Espírito Santo , na última sexta-feira (25) . O ataque deixou quatro pessoas mortas e outras 13 feridas. A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas alguns detalhes já foram divulgados pela Polícia Civil e a Polícia Militar .

O atirador, que vestia roupas camufladas, arrombou o cadeado do portão da escola pública Primo Bitti e foi direto para a sala dos professores, onde efetuou os primeiros disparos . Em seguida, ele se deslocou até a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), no mesmo bairro, e disparou contra os alunos.

O assassino utilizou o carro do pai , um Renault Duster dourado que ele cobriu a placa. As armas do crime , segundo a PM, foram duas, uma pistola .40 e um revólver 38. Um dos equipamentos pertencia ao pai, que é policial militar .

O adolescente foi preso por volta das 14h em casa . Os militares relataram que foi uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Primeiro, eles identificaram o veículo utilizado para a fuga e depois cercaram a residência do garoto.

Os pais incentivaram o filho a se entregar e ele confessou o crime contando vários detalhes, inclusive que planejou o atentado por dois anos . No entanto, a motivação ainda está sendo investigada.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional