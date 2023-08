ARBORIZAÇÃO Município orienta sobre plantio, poda e erradicação de árvores em Porto Velho

Sema conta com equipe de profissionais para tirar todas as dúvidas dos munícipes

Antes de plantar uma muda de árvore é preciso saber se a espécie é apropriada para o local onde a pessoa pretende realizar o plantio. Outras questões como tipos de solo, espaço disponível, condições climáticas e até mesmo os impactos que a planta vai causar futuramente são questões que também precisam ser avaliadas.

“Escolher a árvore correta aumenta as chances de sucesso no plantio e ajuda a preservar o ecossistema local. O mais recomendado é consultar especialistas ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) para obter orientações corretas”, afirma o secretário Robson Damasceno, titular da pasta.

Tais cuidados, de acordo com o secretário, evitam que o munícipe faça a escolha errada e num futuro próximo tenha que optar por retirar a árvore. Já com a orientação de especialistas o plantio será bem-sucedido e sustentável.

ESPÉCIE IDEAL

Robson Damasceno disse que, tanto para plantar na frente de casa quanto nos quintais, aqui em Porto Velho existem diversas espécies de árvores adaptadas ao clima da região, a exemplo de árvores frutíferas como a manga, cajá, jaca e abacate. Em se tratando de plantas ornamentais, ele indica o ipê, tento e o jacarandá, entre outras opções.

“A escolha da espécie adequada para cada local deve considerar a largura da calçada, a presença de redes elétricas aéreas, imóveis, elementos e mobiliários urbanos nas calçadas como esquinas, postes, placas de sinalização, hidrantes, instalações subterrâneas e galerias”, explicou.

Quanto à distância, destacou ser importante verificar as regulamentações locais, consultar um especialista em paisagismo ou órgão ambiental para obter orientações específicas. “Em geral, ao plantar árvores frutíferas tanto na frente da casa quanto no quintal, é recomendado deixar uma distância segura para evitar problemas futuros, com as raízes danificando a infraestrutura do imóvel”.

O secretário acrescenta que a Sema possui no seu quadro técnico, profissionais especializados que podem orientar sobre arborização urbana no município, e que a equipe está à disposição dos contribuintes para sanar eventuais dúvidas que possam surgir.

OUTRAS ORIENTAÇÕES

Damasceno também explica que a Sema é a responsável pela poda das árvores, e que as solicitações para esse tipo de serviço devem ser feitas na secretaria. Poda das árvores nos canteiros centrais também é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.

Caso as raízes de uma árvore plantada no quintal de casa estejam danificando o imóvel, o munícipe deve fazer a solicitação e apresentar os seguintes documentos: se for pessoa física, comprovante de residência e xerox do RG e CPF. Se o imóvel for alugado deve apresentar o comprovante do locatário; pessoa jurídica (empresa) deve apresentar xerox do CNPJ; se for em condomínio, apresentar ata de assembleia de posse do síndico e ata de reunião dos condôminos.

Além de apresentarem os documentos especificados, os solicitantes terão que preencher um requerimento. A solicitação será submetida a avaliação da equipe responsável da Sema. Quanto à distribuição de mudas, a Sema informa sobre esse serviço à população no site e nas redes sociais, que são os seus canais oficiais de comunicação com o público.

VALORES

Em caso de poda, o contribuinte paga o valor de R$ 18,88 e mais R$ 9,44 referente a taxa de expediente por cada árvore podada. Em caso de erradicação da planta, paga-se R$ 23,60, além dos R$ 9,44 por árvore erradicada.

Para mais informações, basta entrar em contato com a secretaria através do telefone (69) 98473-3320 ou pelo e-mail: [email protected].

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais/ Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO