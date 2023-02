ARBORIZAÇÃO – Programa Arboriza Porto Velho chega à av. José Vieira Caúla

Idosos tiveram tarde de diversão ao som das marchinhas de Carnaval

A Prefeitura de Porto Velho lançou o programa Qualidade de Vida 2023 durante o Baile de Carnaval – Viver Ativo, ambos coordenados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes). O evento ocorreu na tarde de quinta-feira (16), na quadra poliesportiva Sérgio Siqueira de Carvalho, localizada no bairro Esperança da Comunidade, zona Leste da cidade.

Uma tarde descontraída, com muitas marchinhas de carnaval e um público que há dois anos não se divertia tanto devido o afastamento social gerado pela pandemia da covid-19. O Baile de Carnaval – Viver Ativo teve como objetivo proporcionar um momento de festividade e diversão, buscando a integração e a socialização dos idosos.

Fátima da Silva, uma das alunas do projeto Viver Ativo desde 2019, falou que estava muito feliz de poder participar da festa. “É muito gratificante o que a Semes faz para os idosos. Porque o idoso é isso: é festa, é alegria, é dança. E estou ainda mais feliz por estar aqui participando com meu marido e comemorar nossos 60 anos de casados”.

Já o militar aposentado Arthur Lopes declarou que acha de suma importância as festas como o baile de Carnaval para a melhor idade, por questão de segurança para todos que estavam participando. “É um atrativo para nós idosos que relembra o passado, um ambiente sadio, onde podemos brincar com nossos amigos e com nossas professoras. A Semes está de parabéns, nós todos aqui só temos a agradecer”, declarou.

No final do baile houve a premiação entre todos os participantes, com os “foliões mais animados” e Ormizete Dourado, 76 anos, que se destacava entre as demais com tanta alegria, além de Arthur Lopes, torcedor do Flamengo desde que nasceu, que estava vestido com seu “manto sagrado”.

Para a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o projeto Viver Ativo busca melhorar a qualidade de vida e a longevidade, por meio de exercícios físicos regulares orientados para a população idosa, além de promover momentos de descontração e interação entre grupos. “Pode participar das atividades qualquer pessoa que resida na capital, com idade a partir de 60 anos. As inscrições e avaliações poderão ser realizadas nos polos de atendimento do projeto”, explicou a secretária.

As aulas do programa Viver Ativo são de treino funcional, alongamento, atividades de fortalecimento, coordenação motora, ginástica adaptada e dinâmicas de grupo ministradas por profissionais da área de Educação Física e fisioterapia. Os idosos também contam com assistência psicológica. No ano de 2022 teve 140 alunos inscritos entre os dois polos onde são ministradas as aulas com a professora Patrícia Maus e a fisioterapeuta Denise Cardoso. Para 2023, o projeto já está com vagas disponíveis e iniciadas com a perspectiva de atingir 300 alunos.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar do programa Viver Ativo devem estar munidos das cópias dos documentos pessoais (RG, CPF, cartão do SUS), comprovante de residência e a carteira de vacinação (é obrigatória a vacina contra covid-19), na quadra do poliesportivo Sérgio Siqueira de Carvalho, no bairro Esperança da Comunidade.

O atendimento de segunda a quarta-feira, das 8h às 12h, é com a professora Patrícia Maus; às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h, é com a fisioterapeuta Denise. No Ginásio Eduardo Lima e Silva, o Dudu, o atendimento também acontece, nas sextas-feiras, das 8h às 12h, com a professora Patrícia Maus.

Texto: Semes

Fotos: Semes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO