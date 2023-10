ARBORIZAÇÃOPrefeitura de Porto Velho convida população para mega plantio de mudas na avenida Santos Dumont

Para secretário Anderson Pereira, da Semtran, planejamento foi essencial para sucesso da medida

Na quarta-feira (18) completa um mês do funcionamento da alteração de sentido da avenida Calama, no trecho entre a avenida Guaporé e a rua Venezuela, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8h30, com o fluxo apenas no sentido bairro/Centro. Na avaliação da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), a mudança trouxe melhorias significativas para desafogar o tráfego.

“É uma realidade, está consolidada a mudança no sentido da Calama nesse horário, a população aprovou e o resultado foi muito positivo, eu diria até que superou as nossas expectativas. Com a medida, o trânsito flui muito melhor na região e dá mais mobilidade, reduzindo o tempo de deslocamento dos motoristas”, destacou o secretário da Semtran, Anderson Pereira.

A alteração no sentido da Calama ocorreu após estudos promovidos pela Semtran, como alternativa para desafogar o fluxo sentido bairro/centro, nas avenidas José Vieira Caúla e Imigrantes.

“O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, determinou a implantação da mudança e ela tem se mostrado um sucesso absoluto. Nesse período de implantação da medida, não tivemos o registro de nenhum acidente ou situação de gravidade, o que mostra que o trabalho foi bem conduzido pela equipe da Semtran e com a colaboração dos motoristas”, completou o secretário.

Ele apontou ainda que as equipes da Semtran serão retiradas, ficando apenas uma viatura circulando pela região, após a conclusão da sinalização permanente em todo o trecho da Calama, afetado pela mudança, com 14 cruzamentos nessa área.

“A mudança surtiu o efeito desejado, reduzindo o tempo de deslocamento e facilitando a vida dos motoristas que se dirigem para o trabalho ou para levar filhos na escola logo cedo, saindo dos bairros das zonas Norte e Leste em direção ao centro da cidade”, finalizou o secretário.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO