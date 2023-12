Arcebispo italiano acusa Papa de ser ‘servo de Satanás’

Twitter O terremoto de magnitude de 6.2 na escala Richter atingiu a região na última segunda-feira (18)

O número de mortos em decorrência de um terremoto que atingiu as províncias de Qinghai e Gansu, na China, subiu para 135, informaram as autoridades do país nesta quinta-feira (21).

De acordo com o último balanço divulgado, pelo menos mil pessoas ficaram feridas no norte do Tibet, no leste do território chinês.

O terremoto de magnitude de 6.2 na escala Richter atingiu a região na última segunda-feira (18) e deixou a área sem energia elétrica e água. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) chegou a relatar novos tremores secundários a cerca de 100 quilômetros da capital de Gansu, Lanzhou.

Três dias após o tremor, um novo grupo de ajuda chegou ao local do desastre durante a noite para apoiar as buscas, informou a agência Xinhua. A área afetada é montanhosa e remota, ou seja, as equipes de resgate enfrentam temperaturas abaixo de zero para socorrer as pessoas afetadas pelo fenômeno.

Fonte: Internacional