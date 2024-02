Argentina: brasileiro é preso por agredir um funcionário de um hotel

Reprodução/ Facebook 19.11.2023 Luciano Gagliardi, de 52 anos, foi preso

Na última sexta-feira (9), o brasileiro Luciano Gagliardi, de 52 anos, foi preso na capital da Argentina, Bueno Aires, após ser acusado de agredir um trabalhador de um hotel de luxo. Segundo a acusação, o caso aconteceu no Alvear Palace Hotel, uma hospedagem de luxo no bairro Recoleta.

A vítima é Gustavo Alvarenga, de 44 anos. Ele trabalha como auxiliar do hotel. Segundo a polícia, Alvarenga teria levado murros na cabeça, chegando a perder a consciência momentaneamente. As autoridades afirmam que ele teve traumatismo encéfalo-craniano. Ele foi socorrido e levado ao hospital.

Segundo o trabalhador do Alvear Palace, ele estava repondo os itens do frigobar. Quando entrou no quarto de Gagliardi, ele avisou que estava entrando. Ninguém havia atendido. Entretanto, ao perceber que o quarto estava com ocupado no momento, Alvarenga diz que se retirou imediatamente e se dirigiu ao próximo quarto para continuar o trabalho.

O funcionário informou que neste momento, o hóspede começou a agredi-lo com socos no rosto, perdendo a consciência por um momento.

O brasileiro, por outro lado, diz que o funcionário entrou no quarto enquanto a esposa de Gagliardi estava dormindo, e começou a mexer na bagagem sem autorização.

Um colega de Alvarenga e a gerente de bebidas e alimentos do hotel informou que os funcionários foram chamados por um homem e uma mulher brasileiros “em estado de nervosismo”. Chegando ao segundo andar, viram auxiliar do hotel sendo agredido com socos na cabeça. A agressão parou após alguns minutos, quando os funcionários conseguiram separar os dois e chamar a polícia.

Gagliardi foi levado pela polícia argentina, Ele foi acusado de “lesões leves”, sendo solto no dia seguinte. O crime foi considerado leve, o que somou com a falta de antecedentes criminais do brasileiro, que logo foi liberado.

Fonte: Internacional