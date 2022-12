Argentina derrotou a Croácia e volta à final da Copa do Mundo após oito anos

A Argentina é a primeira finalista da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Nesta terça-feira (13), a Albiceleste derrotou a Croácia por 3 a 0 no Estádio Lusail, em Doha, e conquistou sua vaga na decisão do Mundial. Os gols da partida foram marcados por Lionel Messi e Julián Álvarez (2).

Após vencer o Brasil em um jogo épico, a Croácia tentou repetir a fórmula do sucesso diante da Argentina. Aproveitando a qualidade de seus homens de meio, os europeus apostaram na cadência e no controle da posse de bola.

A estratégia até funcionou nos minutos iniciais, mas foi desbloqueada pela mente criativa de Enzo Fernández. Com um belo passe em profundidade, o meia enfrentou Julian Álvarez, que tocou na saída de Livakovic. O atacante não conseguiu balançar a rede, mas foi derrubado pelo goleiro. Pênalti, que Messi venceu e converteu.

O gol fez de Lionel Messi o argentino com mais gols na história da Copa do Mundo (11), deixando para trás Gabriel Batistuta (10).

O gol deixou a Croácia desnorteada e a torcida sul-americana em festa em Doha. Apenas cinco minutos depois, Julián Álvarez arrumou a bola, contornou com erros da defesa adversária e ampliou a vantagem.

No segundo tempo, a Croácia tentou equilibrar mais o confronto para voltar ao jogo. Mas bastou um lance genial de Messi para sacramentar a vitória. Aos 24 minutos, o craque recebeu pela direita e dançou diante de Gvadiol. O zagueiro se perdeu nos dribles de Messi, que tocou para trás e encontrou Álvarez sozinho para fazer mais um.

Com o 3 a 0, a Argentina se classificou para a final, onde espera pelo vencedor do confronto entre França e Marrocos, nesta quarta-feira (14). O perdedor da outra semifinal disputará o jogo pelo terceiro lugar contra a Croácia.

Esta será a primeira decisão da Copa do Mundo dos argentinos desde 2014, quando eles perderam para a Alemanha. A Alviceleste também esteve em decisões em 1930, 1978, 1986, 1990. A Argentina não conquista a Copa do Mundo FIFA desde 1986.

Momento-chave

O jogo estava bem equilibrado no Estádio Lusail, mas era necessário um toque de brilho da Argentina para tudo mudar. Enzo Fernández achou o passe que o técnico Lionel Scaloni tanto queria. Julian Álvarez entrou sozinho e sofreu pênalti. Na cobrança, Lionel Messi abriu o placar e encaminhou a vitória da Argentina.

Lionel Messi é o maior artilheiro da Argentina na história das Copas do Mundo. Diante da Croácia, ele marcou seu quinto gol na Copa do Qatar e seu tento de número 11 em todas as cinco edições das quais participou. Ele anotou gols em todas as fases desta Copa do Mundo, repetindo um feito que não acontecia desde a Copa de 2010, com Wesley Sneidjer.

Fonte: Agência Esporte