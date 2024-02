Argentina e Paraguai empatam em jogo emocionante no Pré-Olímpico

Argentina e Paraguai protagonizaram nesta quinta-feira (08.02), um duelo eletrizante pela 2ª rodada da fase final do Pré-Olímpico. O jogo, realizado no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, terminou em 3 a 3, com os argentinos sendo salvos do revés no último minuto por Federico Redondo, que marcou nos acréscimos.

Com esse resultado, apenas os dois primeiros colocados do quadrangular garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. Por enquanto, o Paraguai lidera a tabela, com 4 pontos, seguido de perto pela Argentina, que possui 2 pontos. Já o Brasil ocupa a lanterna e precisa da vitória contra a Venezuela para continuar com chances de classificação.

O Paraguai esteve perto de assegurar a classificação antecipada para as Olimpíadas, graças ao belo gol de Enso González aos 46 minutos do segundo tempo. No entanto, Redondo aproveitou um rebote do goleiro Ángel González no minuto seguinte e igualou o marcador.

A Argentina saiu na frente logo aos 3 minutos de jogo, com o gol de Pablo Solari. Antes do intervalo, Diego Gómez aproveitou um desvio na defesa e empatou para o Paraguai. Na segunda etapa, Alan Núñez colocou a Albirroja em vantagem aos 25 minutos, mas Thiago Almada igualou de pênalti aos 39 minutos, antes do clímax da partida nos minutos finais.

A disputa acirrada entre Argentina e Paraguai no Pré-Olímpico promete continuar emocionando os fãs de futebol. Ainda há muito em jogo e ambas as seleções buscarão a vitória nos próximos confrontos para garantir a sonhada vaga em Paris-2024.

