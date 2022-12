Argentina faz seu melhor jogo na Copa e passa em 1º do grupo; Polônia se classifica em 2º

Com o controle das ações do primeiro ao último minuto de jogo, a equipe sul-americana derrotou a Polônia por 2 a 0, garantindo sua classificação para as oitavas de final e, de quebra, garantiu a primeira colocação do Grupo C.

O placar final da partida nem refletiu o que foi a partida. Os argentinos não saíram do campo de ataque, perderam várias oportunidades de gol, perderam um pênalti (com Lionel Messi, defendido por Wojciech Szczesney) e poderiam tranquilamente ter goleado.

Mas o 2 a 0 foi suficiente para deixar a Argentina no topo de sua chave. Com seis pontos conquistados, os bicampeões mundiais enfrentarão no sábado a Austrália, segunda colocada do Grupo D.

Já a Polônia travou uma disputa cabeça a cabeça pela classificação com o México. A briga foi tão disputada que, durante muito tempo, parecia que seria decidida pelo número de cartões. No fim das contas, os europeus levaram a melhor no saldo de gols, irão à próxima fase e jogarão contra a França.