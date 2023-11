Argentina: Javier Milei é eleito presidente; Massa reconhece derrota

Reprodução: Flipar Javier Milei é ultraliberal e já criticou Lula

O candidato libertário Javier Milei (La Libertad Avanza) foi eleito presidente da Argentina , derrotando o governista e ministro da Economia Sergio Massa. O candidato derrotado reconheceu a vitória do opositor cerca de 20h17, antes mesmo do horário previsto para o fim da contabilização dos votos, às 21h.

Os argentinos foram às urnas neste domingo (19) para eleger o presidente em um dos segundos turnos mais polarizados da história. No primeiro turno, Massa teve 36,69% dos votos, enquanto Milei teve 29,99%.

O resultado da eleição pode ser visto como surpreendente, já que na história do país, somente o ex-presidente Maurício Macri conseguiu, em 2015, sair de segundo colocado no primeiro turno e virar o jogo no segundo turno.

Milei teve o apoio da candidata que ficou em terceiro lugar no primeiro pleito, Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), que teve 23,84% dos votos.

Quem é Javier Milei?

Milei é economista e desempenha papel de deputado federal, tem 53 anos e não tem esposa. Durante a campanha, disse que sua irmã, Karina Milei, desempenhará o papel de primeira-dama.

As principais propostas de campanha de Milei são a dolarização da economia argentina, a redução dos gastos estatais e a privatização de empresas públicas.

Na última pesquisa, da Atlasintel, Milei registrava 52,1% contra 47,9% de Massa — com margem de erro de um ponto percentual.

O levantamento ouviu 8.971 pessoas com mais de 16 anos de forma aleatória e por meios digitais entre o domingo (5) e a quinta-feira (9). O nível de confiança é de 95%.

Na Argentina, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos até os 70 anos. Mas, a partir dos 16 anos e depois dos 70, é possível escolher se irá votar ou não.

