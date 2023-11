Argentina: nova primeira-dama é comediante e conhecida pelas imitações

Instagram Fátima Flórez, a nova primeira-dama da argentina, é comediante e faz imitações de personalidades famosas

Após a vitória do ultraliberal Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina no último domingo (19) , o país ganhou uma nova primeira-dama. Fátima Flórez é comediante e tem chamado atenção nas redes sociais por suas imitações. A atriz namora Milei e ocupará a posição de primeira-dama na Casa Rosada no próximo mandato.

Flórez, de 42 anos, além de trabalhar com comédia, é cantora, modelo e atriz. Ela é conhecida na cena argentina por seu talento na comédia, que demostra desde jovem. A comediante já foi premiada com o título de “melhor imitadora de língua espanhola”.

Nas redes sociais, a atriz soma mais de um milhão de seguidores no Instagram, 500 mil no TikTok e quase 250 mil no Twitter. Nas redes, ele publica alguma de suas imitações, sendo as mais marcantes a de Shakira, Cristina Kirchner, Lady Gaga e a brasileira rainha dos baixinhos, Xuxa.

Uma das mais famosas imitações é da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner.

Nas redes sociais, a comediante se autodeclara como “Fátima es Camaleónica”, publicando as participações que fez na tv argentina e suas imitações nos programas televisivos.

Un momento para que todos vuelvan a ser “bajitos y bajitas” XUXA en Fatima para todos, esta noche en el Tabaris. pic.twitter.com/Q3ajCbRRqb — Fatima Florez (@fatimaflorez) May 9, 2015

Milei e Flórez tiveram o romance divulgado em agosto deste ano, através da colunista Marina Calabró, do programa Lanata Sin Filtro.

O candidato libertário Javier Milei (La Libertad Avanza) foi eleito presidente da Argentina , derrotando o governista e ministro da Economia Sergio Massa. O candidato derrotado reconheceu a vitória do opositor cerca de 20h17, antes mesmo do horário previsto para o fim da contabilização dos votos, às 21h.

Fonte: Internacional