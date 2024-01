Argentina vai emitir notas de 10 mil e 20 mil pesos

O Banco Central (BC) da Argentina colocará em circulação notas de 10 mil e 20 mil pesos ainda neste ano, anunciou a autoridade monetária local, nessa quinta-feira. A medida é adotada depois de a taxa de inflação anual ultrapassar 211% em dezembro.

No ano passado, o BC acrescentou uma nota de 2 mil pesos à economia, a de maior valor disponível atualmente.

As cédulas maiores entrarão em circulação no momento em que o novo presidente ultraliberal, Javier Milei, busca evitar a hiperinflação com rígidas medidas de austeridade. Segundo dados divulgados ontem, a taxa de preços ao consumidor atingiu seu nível mais elevado desde o início da década de 1990.

