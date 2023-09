Argentina vence a Bolívia em La Paz com facilidade

Apesar da ausência de Lionel Messi, que foi poupado do jogo, a Argentina venceu com facilidade a Bolívia na segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A partida, disputada na altitude de 3.625 metros de La Paz, terminou com placar de 3 a 0 a favor dos argentinos.

Os gols foram marcados por Enzo Fernández e Tagliafico ainda no primeiro tempo, e Nico González fez o terceiro no final do jogo. A vitória da Argentina foi facilitada pela expulsão de Roberto Fernández, que pisou em Romero aos 39 minutos do primeiro tempo. Nesse momento, o placar já mostrava 1 a 0 para os visitantes.

Com esse resultado, os atuais campeões do mundo mantêm um aproveitamento de 100% nas Eliminatórias Sul-Americanas. Na primeira rodada, sob o comando de Lionel Scaloni, venceram o Equador em casa por 1 a 0, com um gol de falta de Messi.

Fonte: Esportes