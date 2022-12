Argentina x Croácia: horário, estádio e notícias das equipes

Argentina e Croácia disputarão uma das semifinais da Copa do Mundo FIFA de 2022, no Qatar, em busca de uma vaga na grande decisão, onde enfrentarão o ganhador do jogo entre Marrocos e Francia. A Argentina conseguiu se classificar como primeira do Grupo C.

Nas oitavas superou a Austrália por 2 a 1, após uma grande atuação de Lionel Messi. Nas quartas, depois de uma partida com um placar mais trabalhoso do que o encontro em si, deixou pelo caminho a Holanda nos pênaltis, após um empate em 2 a 2.

Por sua vez, a Croácia passou como segunda do Grupo F. Nas oitavas de final eliminou o Japão nos pênaltis, depois de empatar em 1 a 1, com uma grande atuação do goleiro Dominik Livakovic. Nas quartas, o selecionado europeu derrotou o Brasil, grande favorito de muita gente, também nos pênaltis.

Data e horário

Terça-feira, 13 de dezembro, às 16h de Brasília (19h de Lisboa, 22h de Doha)

Local

Estádio Lusail

Notícias das equipes

Na Argentina, Ángel Di María é uma incógnita. O jogador da Juventus só esteve em campo alguns minutos contra a Holanda. Além dele, Marcos Acuña e Gonzalo Montiel receberam o segundo cartão amarelo na competição e não poderão participar do jogo.

Já a Croácia não tem jogadores suspensos, mas vem de disputar duas prorrogações. Por esse motivo, o técnico Zlatko Dalic esperará até o último momento para confirmar seus titulares.

Prováveis escalações

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi e Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández e Alexis Mac Allister; Julian Alvarez e Lionel Messi

Croácia: Dominik Livakovic: Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol e Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric, e Ivan Perisic.

Histórico do confronto

Argentina e Croácia já se enfrentaram em cinco ocasiões. O retrospecto é muito equilibrado, com duas vitórias para cada uma e um empate. Em Copas do Mundo, as duas seleções se encararam duas vezes. Primeiro, uma vitória argentina por 1 a 0, com um gol de Mauricio Pineda na última rodada da fase de grupos da França-1998. Mais recentemente, na fase de grupos da Rússia-2018, foi a vez de um triunfo croata por 3 a 0, com gols de Ante Rebic, Luka Modric e Ivan Rakitic.

As duas seleções voltam a se enfrentar depois da vitória croata na fase de grupos da Rússia-2018.

Desse último jogo, restam 15 jogadores – sete na Argentina e oito no selecionado europeu.

A Argentina quer chegar à sua sexta final de Copa do Mundo.

A Croácia tentará alcançar a sua segunda decisão consecutiva.

O que eles disseram

“Estou muito feliz de que nós, [um país] com três milhões e meio de habitantes, estejamos nas semifinais pela segunda consecutiva. Não somos normais.” Zlatko Dalic, técnico da Croácia

“É um objetivo. Agora que estamos na chuva, é para nos molharmos. Gostaríamos de continuar em frente, com todo respeito que é preciso ter pela Croácia. Esperamos estar à altura.” Lionel Scaloni, técnico da Argentina

Fonte: Agência Esporte