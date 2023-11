Arildo Lopes nomeado secretário Geral da ALE/RO pelo presidente Marcelo Cruz

O Advogado Arnaldo Lourenço, conhecido como Buiu, solicita informações sobre os gastos do deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (REPUBLICANOS), de acordo com a Lei de Acesso à Informação. No requerimento enviado à Assembleia Legislativa de Rondônia, Buiu pede acesso a uma série de dados relacionados ao mandato de Camargo.

As informações requisitadas incluem:

1. Lista completa dos servidores nomeados para o gabinete do deputado Rodrigo Camargo, contendo seus nomes, cargos, datas de nomeação e valores salariais.

2. Lista completa dos servidores exonerados do gabinete do deputado Rodrigo Camargo, contendo seus nomes, cargos, datas de exoneração e valores recebidos.

3. Lista dos servidores nomeados nas comissões em que o deputado Rodrigo Camargo faz parte.

4. Informações sobre os funcionários indicados por Rodrigo Camargo na estrutura da Assembleia Legislativa de Rondônia, incluindo seus nomes, cargos, locais de atuação e salários.

5. Documentos contendo as notas fiscais das despesas da verba indenizatória utilizada pelo deputado Rodrigo Camargo, com detalhes sobre os valores gastos e descrição das despesas.

6. Informações detalhadas sobre todos os recebimentos do deputado Rodrigo Camargo, incluindo salários, benefícios e outros tipos de remuneração desde o início de seu mandato. Isso também deve abranger o valor recebido a título de “auxílio paletó”, se aplicável.

7. Solicitação de todas as diárias concedidas ao deputado Rodrigo Camargo e seus assessores, desde o início de seu mandato até a presente data.

O requerimento é embasado no direito de acesso à informação garantido pela Lei no 12.527/2011, com o objetivo de promover transparência e prestação de contas no âmbito público. Buiu solicita que as informações sejam fornecidas dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente e se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais através do WhatsApp no número 69-99214-6711. O advogado agradece antecipadamente pela atenção e cooperação na disponibilização das informações solicitadas.