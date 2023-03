ARRECADAÇÃO – Hildon Chaves oficializa suspensão dos pagamentos do IPTU até 31 de março

Encontro institucional tratou de algumas demandas do município

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, se reuniu com o deputado federal Thiago Flores (MDB), nesta segunda-feira (06). No encontro, os dois trataram de temas institucionais e de interesse do município.

“Administrar uma cidade do porte de Porto Velho requer, além de muito trabalho, também uma capacidade de firmar parcerias para fortalecer a nossa capacidade de mobilização em torno do atendimento das inúmeras demandas que têm o nosso município. Por isso, considero muito importante essa encontro com o deputado federal Thiago Flores, que está com muita disposição de trabalho e de defender os interesses do Estado em Brasília”, observou o prefeito.

O parlamentar se colocou à disposição para atuar em temas de interesse da capital, que necessitem de apoio ou mobilização da bancada federal de Rondônia.

“É um encontro institucional, onde pudemos trocar informações e experiências. Fui prefeito de Ariquemes, sei das dificuldades que os municípios enfrentam e espero contribuir com o meu mandato para trazer benefícios para os cidadãos da capital e de todo o Estado”, declarou Flores.

Texto: SMC

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO