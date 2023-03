ARRECADAÇÃO – Recursos do IPTU favorecem investimentos na saúde de Porto Velho

Aplicação dos recursos garante a melhoria da experiência oferecida ao usuário do sistema de saúde

O investimento contínuo em equipamentos, estrutura física e profissionais é prioridade na gestão da Prefeitura de Porto Velho para garantir a melhoria dos serviços de saúde prestados à população. Em 2022, parte dos recursos captados pelo município foram aplicados na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para atender moradores da capital e dos distritos.

Entre eles, está a licitação de novas obras para a construção e reforma de locais de consultas e tratamento, como as obras das unidades de saúde dos bairros Caladinho, Pedacinho de Chão, 3 Marias, Ronaldo Aragão, Manoel Amorim de Matos e do distrito de União Bandeirantes. Também fazem parte do pacote as Unidades de Pronto Atendimento das zonas Sul e Leste.

Outro destaque vai para a educação permanente e aprimoramento, com mais de 150 capacitações ofertadas de forma totalmente gratuita, para mais de 5 mil pessoas, entre servidores públicos e a população em geral. De acordo com a secretária-adjunta Marilene Penati, o objetivo é garantir a melhoria da experiência oferecida ao usuário do sistema de saúde.

A secretária também acrescenta que a nova base de cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) favorece para que haja mais investimentos na área, especialmente após o período pandêmico, em que a gestão municipal lidou com dificuldades na contratação de profissionais, aquisição de medicamentos e o aumento exorbitante dos materiais de consumo hospitalar.

“Os agravantes da pandemia trouxeram custos altos para gestão municipal, e, apesar de termos um limite contingencial para custear a saúde, nós vimos a necessidade de abrir mão de outros investimentos para que os recursos fossem aplicados na área. Assim foi e continuará sendo feito com o IPTU, arrecadação que gera muito mais benefícios para toda a população”, finaliza.

