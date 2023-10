Arroba do boi gordo subiu 22% em setembro e mantém tendência de alta

O mercado do boi gordo continua apresentando estabilidade nos preços, embora esteja passando por mudanças significativas recentemente. O fechamento do mês de setembro, por exemplo, registrou alta de mais de 22% no preço da arroba em praças importantes, como São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Este início de outubro tem sido marcado por negociações competitivas entre a indústria frigorífica e os criadores de gado, conforme apontado pelo analista e consultor Fernando Henrique Iglesias, da Safras & Mercado.

Em alguns estados, como Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, ainda persistem negociações com valores elevados.

Em São Paulo, as transações variam entre R$ 235 e R$ 240 por arroba, com prazo de pagamento.

De maneira geral, as programações de abate mantêm-se apertadas, o que resulta em uma demanda constante por parte da indústria, de acordo com Iglesias.

Em São Paulo, a média de referência para o preço por arroba do boi gordo ficou estabelecida em R$ 237.

Em Goiânia (GO), a indicação foi de R$ 228 por arroba do boi gordo.

Em Uberaba (MG), o preço da arroba foi de R$ 230.

Dourados (MS) apresentou a cotação de R$ 237 por arroba.

Cuiabá (MT) registrou um valor de R$ 196 por arroba.

No que se refere à carne bovina no mercado atacadista, continuamos a observar um aumento nos preços.

O ambiente de negócios sugere que esse movimento de alta deve persistir ao longo da primeira metade do mês, período em que se espera um aumento na demanda.

É importante destacar que, mesmo com esse cenário positivo para a carne bovina, a carne de frango ainda continua sendo a preferência da parcela da população de menor renda.

O quarto dianteiro foi cotado a R$ 14,10 por quilo, registrando um acréscimo de R$ 0,10.

O quarto traseiro também apresentou valorização, alcançando R$ 14,10 por quilo, com um aumento de R$ 0,10.

Quanto ao quarto traseiro, o preço atingiu R$ 17,90 por quilo, refletindo um aumento de R$ 0,10.

Fonte: Pensar Agro