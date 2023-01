Arroz de forno colorido

Em um trabalho com portões fechados, na sexta-feira (20.01), o grupo de atletas do Tricolor finalizou os preparativos para a estreia no Campeonato Gaúcho 2023. O Grêmio vai para Caxias do Sul e entra em campo neste sábado, as 16h30, no estádio Centenário contra o Caxias, para defender a hegemonia estadual em busca do Hexacampeonato. A última vez em que o Clube atingiu esta marca foi em 1990.

A atividade fechada no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho foi dedicada aos ajustes táticos da equipe e correções na movimentação ofensiva e defensiva, após a conquista da Recopa Gaúcha na última terça-feira, na Arena. A bola parada também foi trabalhada, assim como as cobranças de pênaltis.

O lateral-direito João Pedro teve o nome publicado no BID e pode ser relacionado, faltando apenas o meia Cristaldo ter seu nome regularizado para ficar disponível. A delegação gremista deixa a Arena às 13h30 com destino a Caxias do Sul, onde fica concentrada até momentos antes da partida.

A Grêmio Rádio Umbro anuncia a transmissão de gremista para gremista, direto do Estádio Centenário, a partir das 15h. Confia abaixo a galeria de fotos da atividade de hoje.

Fonte: Agência Esporte