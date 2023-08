Arte e diversão em exposição cultural em Cacoal

Com música, dança, pintura, literatura e artesanato, foi realizada em Cacoal, no último dia 19, a I Mostra de Arte de Pessoas com Deficiência (PcD). O evento aconteceu no Espaço Beira Rio, ao ar livre e contou com cerca de 50 participantes, além de familiares e amigos. A programação incluiu também diversas brincadeiras e rodas de conversas.

A I Mostra de Arte PcD foi promovida pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) e contou com o apoio do Centro Especializado em Autista, do Centro de Reabilitação de Neurologia de Cacoal (Cernic) e da Associação das Famílias Atípicas.

Os familiares dos participantes aprovaram a iniciativa. “Cacoal não tinha esse tipo de evento e hoje estamos aqui felizes, vendo nossos filhos se divertindo, tanto crianças, como adolescentes e jovens, porque nossos filhos crescem”, disse Silmara Vieira. Valquiria de Fátima Cardoso foi outra mãe que ficou feliz com a realização da exposição. “É uma iniciativa linda e muito bem vinda. Tanto nós pais, quanto as crianças estamos gostando muito”, afirmou. A jovem Yara Gabriele, também afirmou que gostou de participar do evento e que já aguarda o próximo. “Espero que essas exposições tenham coninuidade e que cada ano atendam mais pessoas”, disse.

Cirone Deiró afirmou que foi muito satisfatório presenciar a alegria dos participantes e de seus familiares e que ele continuará trabalhando para oferecer outras oportunidades de lazer, cultural e esportiva às pessoas com deficiência. A ideia, segundo o deputado, é a de garantir isso em lei, contemplando todos os municípios do Estado. “Eventos como esse proporcionam não só a inclusão, mas também momentos de lazer e de alegria para as pessoas com deficiência e seus familiares”, disse.

Texto e foto: Eli Batista / Assessoria Parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO