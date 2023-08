ARTE NO ENTARDECERPrefeitura leva cultura e diversão à inauguração da Praça das Camélias

Praça no bairro Eldorado será inaugurada na tarde desta quarta-feira (23)

Nesta quarta-feira (23), a Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural (Funcultural), apresenta mais uma edição do projeto “Arte no Entardecer”. O evento, que tem como objetivo levar cultura e entretenimento aos espaços públicos da cidade, acontecerá no final da tarde durante cerimônia de inauguração da Praça das Camélias, localizada no bairro Eldorado, zona Sul da capital. Com uma variedade de apresentações culturais, como capoeira, artes circenses, teatro e música, a comunidade terá a oportunidade de desfrutar de momentos de diversão e alegria.

O projeto “Arte no Entardecer”, criado em 2022 pela Funcultural, tem sido destacado como um símbolo de promoção das artes, cultura, lazer e tradições populares. Além disso, ele fornece um espaço importante para artistas locais mostrarem seu talento. A cada edição, o projeto se consolida como uma forma de enriquecer a vida cultural da cidade.

A programação do evento fica por conta do grupo Teatro Ruante, a dupla de palhaços Bozó e Lelé, o grupo de capoeira Raízes da Capoeira, e Charles Cazan com voz e violão, serão os destaques da noite. Essas apresentações prometem envolver e entreter o público presente.

A ação está marcada para começar às 18h e faz parte da cerimônia de inauguração da Praça das Camélias. A praça está localizada na rua das Camélias, número 5572, no bairro Eldorado. A expectativa é que esse evento traga momentos de alegria e cultura para os moradores de Porto Velho, especialmente para aqueles que residem na região.

A apresentação da Praça das Camélias promete ser um marco nesse projeto, oferecendo um novo local para os moradores se reunirem e desfrutarem de apresentações culturais variadas.

Texto: Fernanda Lopes

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO