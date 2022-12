Artefato explosivo é encontrado próximo ao aeroporto de Brasília

Divulgação: PMDF Polícia Militar do Distrito Federal interceptando o explosivo

A Polícia Militar do Distrito Federal interceptou, neste sábado (24), um artefato explosivo em uma via próxima ao Aeroporto Internacional de Brasília.

Segundo informou a polícia militar ao iG , o material foi recolhido pelo esquadrão antibombas da PM. O artefato “foi entregue à perícia” para analisar qual era o tipo de explosivo encontrado.

A PM informou ainda que a caixa com o explosivo foi colocada em um caminhão de combustíveis que estava a caminho do aeroporto. O motorista do veículo estranhou o material e acionou os militares.

No local, os agentes antibomba isolaram a área e levaram o objeto para os especialistas.

Segundo a empresa que administra o aeroporto de Brasília , a Inframerica, as operações do terminal aéreo não foram prejudicadas: “Pousos e decolagens ocorrem normalmente”, afirmou a empresa em nota.

Fonte: IG Nacional