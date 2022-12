Artemis I: Orion inicia retorno à Terra após sobrevoar a Lua

Reprodução/Nasa Missão Artemis

A cápsula espacial Orion deve retornar à Terra após sobrevoar a Lua a menos de 130 quilômetros de sua superfície nesta segunda-feira (5). Esta é a primeira missão do programa Artemis da Nasa . Ao realizar a proximidade do sobrevoo, a nave utilizou a atração gravitacional da Lua para ganhar impulso na volta ao planeta Terra.

Segundo a Nasa, não houve comunicação com a cápsula durante 30 minutos, quando ela esteve na face oculta da Lua. Além disso, o impulso basilar do motor principal do Módulo de Serviço Europeu, que propulsiona a nave, durou pouco mais de três minutos.

O metafoguete Artemis da Nasa decolou na missão no dia 16 de novembro, para uma viagem que deveria durar 25 dias e meio. A Orion passou cerca de seis dias em uma órbita distante no entorno da Lua. Há uma semana, a nave espacial quebrou o recorde de distância para uma cápsula habitável, alcançando mais de 432.000 km da Terra, percurso maior do que as missões Apollo.

Propósito da missão

O objetivo da missão Artemis 1 é certificar que o veículo seja seguro para transportar tripulação no futuro. Ainda, também foi testado a resistência do escudo térmico da Orion durante a entrada na atmosfera terrestre a uma velocidade de 40.000 km/h. O objeto terá também que suportar uma temperatura de 2.800°C, metade da superfície do Sol.

Os norte-americanos pretendem estruturar uma presença duradoura na Lua, com o objetivo de se preparar para uma viagem a Marte.

Pouso

O retorno à Terra é a última grande manobra da missão. A Orion irá passar apenas por correções na rota até pousar no Oceano Pacífico, na cidade americana de San Diego, na Califórnia, no próximo domingo às 14h40 em Brasília. A nave espacial será recuperada e içada a bordo de um navio da Marinha dos Estados Unidos.

Fonte: IG Mundo