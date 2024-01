Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciam reconciliação entre os dois: ‘Nosso início’

2024 promete ser um ano de inícios e recomeços para alguns famosos, desta vez, foi Arthur Aguiar e Jheny Santucci que usaram da data comemorativa para revelar aos fãs do casal que eles reataram o relacionamento.

Os famosos haviam se relacionado à alguns meses mas terminaram o namorado, no entanto, enquanto esperam o primeiro filho fruto do namoro, os dois decidiram dar mais uma chance para a relação.

O anúncio aconteceu através dos stories deArthur Aguiar, onde ele publicou um vídeo com a amada e afirmou: “Nosso inicio”. Vale lembrar que o inicio do relacionamento do casal foi em junho deste ano e quando anunciaram a gravidez em setembro, eles já não estavam mais juntos e não viviam como casal. Confira: