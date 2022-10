ARTIGO – A trajetória dos Correios — recuperação e competitividade

Em 29 de setembro de 2022 foi divulgado o resultado de uma pesquisa realizada pela SEMESP – Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo e mostra um dado preocupante, que até 2040 o Brasil poderá ter uma carência de 235 mil professores de educação básica.

Em 2040, haverá o risco de o Brasil enfrentar um “Apagão” de professores na educação básica.

Entre os motivos pela queda da profissão estão: o desinteresse dos mais jovens; o envelhecimento dos profissionais; o abandono precoce da carreira, devido aos baixos salários e às condições precárias de trabalho, a falta de equipamentos e materiais, a violência na sala de aula e problemas de saúde, agravados pela covid.

Nossa profissão deveria ser a mais bem remunerada, reconhecida, valorizada; com um sistema de aposentadoria justa, deveríamos pagar menos impostos, como por exemplo, o Imposto de Renda, pois sempre estamos investindo em nossa formação. Assim quem sabe atrairia mais profissionais.

Afinal o que seria a sociedade sem os profissionais da Educação?

Nesse dia comemorativo, muitos políticos fazem aqueles velhos discursos sobre a importância dos professores, e tal…, mas sem propostas, sem projetos efetivos que poderiam contribuir para que os docentes exerçam com mais segurança, entusiasmo a docência. Muitos não lembram que graças aos professores estão em mandatos eletivos ou no mundo político.

A admirável docente Andressa Viana relata “Em meio a inúmeros pensamentos, há muitas críticas e desabafos, pois tenho vivido intensamente minha profissão ultimamente. Entretanto, observo que a sociedade alimenta muitos pontos negativos sobre ser docente, logo, não serei eu mais uma para fazer isso. Pelo contrário, decidi fazer diferente, não por apologia, na verdade, é uma questão de ideologia! De defender um ideal mesmo, este que escolhi para minha vida. Afinal, concordo com Cecília Meireles: “Quantas vezes, entre esse ideal e o professor, se abrem enormes precipícios, de onde se originam os mais tristes desenganos e as dúvidas mais dolorosas!”

Sendo assim, quero dizer que amo ter a oportunidade de plantar sementes — apesar de nem todas florescerem — é gratificante ver as que crescem, bonitas e cheirosas! Não esqueço a primeira vez que vi meus primeiros pés dando frutos, as universidades lotadas deles, todos com a contribuição de minhas mãos e de outros colegas de jornada. Quando se é professor, ser adorada faz parte do caminho, todavia, ser odiada também, afinal, há males que são para o bem e em meio aos meus 10 anos de carreira (completados este ano), percebo isso. “E tudo bem”, como meus alunos dizem, “é sobre isso”. A cada dia fica evidente que o importante é que sou feliz por lecionar e por ter a oportunidade de marcar a vida de algumas pessoas.

No final viver deveria ser doação, e, doação com toda certeza é sinônimo de professor. Porque, pense em um profissional que doa: o da educação! Doa tempo, amor, paciência, compaixão, até dinheiro, quando o aluno precisa de sustância para conseguir render na aula.

Não nego que, muitas vezes, já pensei em desistir e ir vender missanga na praia (trabalho igualmente digno, diga-se de passagem), porém: Quando os olhares atentos cruzam com o meu;

Quando sinto a sede do saber nos ambientes; Quando lágrimas tocam meu ombro; Quando a persistência resulta em evolução; Quando os objetivos são alcançados…

Ah…! Quando tudo isso acontece…

Eu só consigo ter orgulho, muito orgulho de ser Professora”!

Breve Histórico

O dia mundial do Professor é celebrado em 05 de outubro pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) Órgão da ONU desde 1994, para celebrar a aprovação, em 05 de outubro de 1966, a Recomendação juntamente com a OIT (Organização Internacional do Trabalho) sobre o Estatuto dos Professores.

No Brasil

No dia 15 de outubro, pois em 1827, o Imperador Dom Pedro I assinou a primeira lei sobre o ensino primário, conhecida comumente como Lei Geral relativa ao Ensino Elementar, é considerada um marco no Brasil, por ter sido a primeira a regulamentar as questões relacionadas ao sistema educacional brasileiro.

A respeitada médica Camille Artuso Oftalmologista – Especialista em Estrabismo e Oftalmopediatria, presta orientação aos docentes – “Neste dia dedicado a homenagear os nossos queridos Professores, aqueles que estiveram ao nosso lado durante toda jornada de aprendizado, sempre com paciência e de forma admirável, é preciso alertar sobre a importância dos docentes, como também trazerem o olhar para si e lembrar de cuidar de sua saúde, em especial a saúde de seus olhos. Normalmente durante sua rotina exaustiva de trabalho, os professores permanecem longos períodos em leituras constantes para perto, seja na hora de corrigir trabalhos ou provas, ou durante auxílios na resolução de exercícios. Esse esforço contínuo da visão pode gerar fadiga da musculatura intra e extraocular que são responsáveis por realizar o foco de perto, gerando então sintomas como dores de cabeça, embaçamento visual e até nos casos mais graves, pode desencadear desvio nos olhos (estrabismo). Além disso, longos períodos de concentração em uma determinada atividade ocasionam em uma diminuição da frequência em que piscamos, e é justamente o ato de piscar que estimula a lubrificação da superfície dos olhos. Consequentemente isso desencadeia na Síndrome do olho seco, que gera grande desconforto no dia-a-dia, como por exemplo: vermelhidão ocular, ardência local, sensação de areia nos olhos, e visão turva. Não podemos esquecer também que com a pandemia, as atividades online aumentaram bastante, e os professores precisaram ficar longos períodos em frente as telas dos computadores e celulares. A luminosidade emitida por esses equipamentos, em especial a luz azul, podem ocasionar em cansaço visual e insônia, devido a alterações no nosso relógio biológico natural. Após todos esses alertas, vão aqui algumas dicas de como proteger a saúde dos olhos e evitar tudo isso:

1) Realize pequenas pausas durante as leituras, evite ficar períodos longos concentrado em uma mesma direção. A cada 20 min, tente ficar ao menos 20 segundos olhando para algo distante.

2) Adquira o hábito de usar colírios lubrificantes. Eles funcionam como hidratantes para a superfície dos nossos olhos, e irão te ajudar a prevenir o olho seco.

3) Certifique-se de sempre manter uma distância de ao menos “um braço esticado” durante a leitura, não leia com o celular, computador ou até mesmo o papel tão próximo ao rosto.

4) Escolha óculos com proteção anti-reflexo, eles possuem várias opções que bloqueiam quase totalmente a incidência da luz azul emitida pelos eletrônicos.

5) E o por último, mas não menos importante – Esteja sempre com a sua consulta oftalmológica em dia. É importantíssimo avaliarmos ao menos uma vez ao ano a nossa visão. Consultas regulares para avaliar a pressão ocular, fundo de olho e grau dos óculos, irão garantir que você tenha sempre uma ótima qualidade visual, e possa desempenhar bem todas as suas atividades diárias sem dificuldade!

Feriado Escolar

DECRETO nº 52.682, de 14 de outubro de 1963 – Declara feriado escolar o dia do professor.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL, usando das atribuições que lhe confere o item I do artigo 87 da Constituição Federal, Decreta:

Art. 1º O dia 15 de outubro, dedicado ao Professor fica declarado feriado escolar.

Art. 2º O Ministro da Educação e Cultura, através de seus órgãos competentes, promoverá anualmente concursos alusivos à data e à pessoa do professor.

Brasília, 14 de outubro de 1963; 142º da Independência do Brasil; 75º da República.

João Goulart.

A atuante professora Glaucia Lopes Negreiro, atual Secretária Municipal de Educação de Porto Velho presta homenagem aos Professores e Professoras “Celebrar este Dia 15 de outubro, se torna ainda mais importante neste ano de 2022. Vivenciamos nos últimos 2 (dois) anos uma pandemia ocasionada pelo coronavírus, COVID – 19. Tal situação, surpreendeu a população de todo planeta e, no raiar do dia 17 de março de 2020, a população especificamente de Rondônia, acordou com a notícia do fechamento obrigatório das portas das Escolas públicas e privadas,

por meio do Decreto Estadual nº 24.871, de 16 de março de 2020, posteriormente revogado pelo Decreto Estadual no 24.887 de 20 de março de 2020, que declarava Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado de Rondônia, para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo CORONAVÍRUS.

O pesadelo havia alcançado as paragens deste poente e, não nos restava alternativa a não ser a de enfrentar de forma coletiva e democrática tal situação. A partir daí começa-se a entender e ratificar aos desprovidos deste entendimento, o que realmente significa ser um Professor.

Ser Professor significa para além do cuidar e educar; Ser professor significa trabalhar os objetivos e os diretos de aprendizagem; Ser Professor significa ensinar a língua Portuguesa, a Matemática e os demais componentes curriculares; Ser Professor significa mediar os conflitos interpessoais;

Ser professor significa a condução para o autoconhecimento; Ser professor significa acolher com carinho, humanidade e empatia; Ser Professor significa vigilância e proteção contra todos os tipos de violência; Ser professor significa olhar por dentro; Ser professor significa o abraço afetuoso;

Ser professor significa atuar para a transformação; Ser professor significa promoção de equidade.

Foi desta forma que surgiram os HERÓIS DA EDUCAÇÃO, Professores que saíram literalmente dos muros escolares e levaram a Escola para casa de cada estudante.

Professores que se reinventaram na prática do processo de ensino-aprendizagem, e mesmo sem qualquer formação para tal, aprenderam durante este árduo momento, as estratégias necessárias para a manutenção do vínculo escolar. Professores que se reinventaram e com maestria mitigaram os prejuízos educacionais da pandemia, com novos paradigmas da educação. Por esses e outros tantos motivos, celebramos com entusiasmos o Dia do Professor.

Que esta data seja comemorada por todos nós, reconhecendo a importância do papel do Professor e que as políticas públicas para valorização destes profissionais sejam cada vez mais concretas, para aquele que ultrapassa a missão de ensinar.

Feliz dia do Professor e Professora”

Professor Ruzel Costa Colégio e Curso Sapiens e IFRO – Calama – Porto Velho – RO.