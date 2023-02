Artilheiro da temporada, Rony exalta o trabalho do Palmeiras

O Palmeiras deu sequência na tarde desta sexta-feira (24.02), na Academia de Futebol, à preparação para a partida contra a Ferroviária, no domingo (26), às 18h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro alviverde do ano com cinco gols, o atacante Rony valorizou o trabalho do dia a dia, sobretudo o repertório de jogadas ofensivas.

“Tem uma série de fatores que trabalhamos no dia a dia. É muito treinamento, muito trabalho, são as jogadas que treinamos antes do jogo. O professor (Vitor) Castanheira treina muito a bola parada ofensiva, e diz exatamente onde temos de nos posicionar. Isso vem dando certo, fico feliz por fazer o que ele nos pede. A consequência são os gols. A bola parada decide jogos e fico feliz por fazer essa função. Muitas das vezes o jogo se define em detalhes, então temos de aproveitar ao máximo todas as jogadas que trabalhamos diariamente”, explicou o camisa 10, que anotou quatro gols de cabeça nos últimos três duelos (Água Santa, Corinthians e Red Bull Bragantino).

Ao todo, Rony soma 170 confrontos e 51 bolas na rede, número que o deixa como o quinto maior goleador do clube no século, atrás de Vágner Love, com 54. Ele é também o maior artilheiro do Verdão na história da Libertadores, com 18, seguido por Raphael Veiga, com 14, e ainda foi o artilheiro do clube em 2022, com 23 tentos.

Atual campeão estadual, o Palmeiras protagoniza a melhor campanha na edição vigente, com 24 pontos, decorrentes de sete vitórias e três empates. O atacante quer o Palmeiras na mesma pegada para sacramentar a liderança geral da primeira fase e, como consequência, vantagem de ser mandante nas fases seguintes.

“Todo adversário dá a vida quando joga contra nós, então não podemos esperar outra coisa que não jogos duros, como foi no último. Um jogo pegado, de muitas faltas, e podemos esperar isso na próxima fase também. Temos dois jogos ainda a disputar, e serão jogos duros assim, ninguém querendo perder. Temos de manter essa mesma pegada, jogar duro também. Isso vem dando certo, é fundamental manter a concentração e o nosso formato de jogar que vai dar tudo certo. Agora é pensar no próximo jogo, que será difícil, dentro da nossa casa, o adversário não vai atacar muito. Temos de ficar espertos de não dar contra-ataques e lá na frente, quando tiver oportunidade, matar o jogo”, finalizou o Rústico.

Fonte: Agência Esporte