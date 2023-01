Árvore cai sobre casa devido às chuvas em SP e mata homem

Um homem, de 46 anos de idade, morreu após uma árvore cair sobre a casa onde ele vivia na Vila Lucélia, em Santo André, na Grande São Paulo. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu uma chamada para o socorro na noite de ontem (15) e encontrou o homem inconsciente e preso nos escombros, que acabou morrendo no local. Foram acionados o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Defesa Civil e a concessionária de energia para proceder com o resgate.

Enchentes e deslizamentos

Durante as fortes chuvas que atingiram a capital paulista e parte da região metropolitana a partir do fim da tarde de ontem, os bombeiros receberam 167 chamados por quedas de árvore; dois, por deslizamentos de terra e 28 relacionados a enchentes.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da cidade de São Paulo identificou sete pontos de alagamento na capital nas zonas sul e sudeste. Pelo menos quatro córregos transbordaram durante as chuvas: o Córrego Zavuvus (zona sul), o Córrego Águas Espraiadas (zona sul), o Córrego Mooca (zona leste) e o Rio Verde (zona leste).

Previsão

De acordo com o CGE, o tempo deve permanecer quente e abafado na capital paulista ao longo do dia de hoje (16), com as temperaturas chegando aos 30 graus Celsius. No início da noite, o clima pode voltar a ficar instável e gerar pancadas de chuva moderadas ou fortes na Grande São Paulo. O órgão alerta que o solo encharcado pelas chuvas dos últimos dias facilita a formação de alagamentos e a ocorrência de deslizamentos e quedas de árvores.