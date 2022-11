ASSAÍ ABRE VAGAS TEMPORÁRIAS PARA O FIM DE ANO EM RONDÔNIA E ACRE

O Assaí Atacadista está com vagas temporárias para atuação no seu parque de lojas do Acre e Rondônia. As oportunidades de atuação no período de festas representam uma possibilidade de renda nos últimos meses do ano e contam com possibilidade de efetivação.

Entre as funções disponíveis no processo seletivo estão a de O perador (a) de Caixa, Repositor (a) de Mercearia e Repositor (a) de Perecíveis . Os(as) candidatos(as) devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 – inclusive aos finais de semana e no período tarde e noite – entre 22 de novembro e 31 de dezembro.

O processo seletivo é híbrido e para participar, é necessário ter em mãos, RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail e se cadastrar, até o dia 13 de novembro, exclusivamente no link: https://candidato.luandre.com.br/cadastro

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí é uma empresa de Cash & Carry que atende pequenos(as) e médios comerciantes e consumidores(as) em geral, seja na compra de itens unitários ou grandes volumes. Com faturamento de aproximadamente R$ 55 bilhões nos últimos 12 meses, está presente nas cinco regiões do País com mais de 240 lojas distribuídas em 23 estados, além do Distrito Federal. Possui cerca de 70 mil colaboradores(as) e, mensalmente, recebe 30 milhões de clientes em suas lojas. Em 2022, o Assaí foi considerado o melhor atacadista em duas pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha: “Os Melhores de São Paulo – Serviços” (em que vence pelo 7º ano consecutivo); e “O Melhor da Internet no Brasil”. Também foi eleita a melhor empresa do ramo de Comércio Varejista do Valor 1000, anuário realizado pelo jornal Valor Econômico, e recebeu a certificação Great Place to Work. O Assaí está entre as 15 marcas mais valiosas do país em ranking anual promovido pela Brand Finance.