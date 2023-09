Assembleia aprova criação de comissão especial para discutir atividades garimpeiras no Rio Madeira

O plenário da Assembleia Legislativa (Alero) aprovou nesta quarta-feira (27), durante sessão ordinária, projeto do deputado Affonso Cândido (PL) instituindo a Semana do Nascituro. A iniciativa foi reconhecida por unanimidade e Affonso usou a tribuna para agradecer os colegas.

Segundo o deputado, atualmente, o tema mais discutido no Brasil é o aborto, por isso, a aprovação da Semana do Nascituro visa a “preservação de do futuro de nossas crianças, do país”, com a garantia da fecundação do feto.

O Brasil passa por momento delicado em relação ao aborto envolvendo Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso Nacional e os demais segmentos organizados da sociedade. O tema é polêmico, porque envolve vidas.

Nascituro

A palavra, que vem do latim nasciturus, “aquele que há de nascer”, é um termo jurídico utilizado para designar o ente gerado ou concebido, de existência no ventre materno, mas que ainda não nasceu. No direito brasileiro, discute se o conceito abrangeria apenas o feto ou também o embrião.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO