Assembleia aprova investimento de R$ 100 milhões para realização de cirurgias

Os recursos extras buscam resolver um dos principais desafios enfrentados pela população: as longas esperas por procedimentos cirúrgicos na rede pública de saúde. No primeiro semestre, o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) apresentou proposta para implantar o Plano Estadual de Redução das Filas de Cirurgias. Agora, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, a alocação de R$ 100 milhões para a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) desenvolver uma força-tarefa e contratar hospitais e empresas especializadas para a realização de cirurgias. Essa medida é parte integrante da iniciativa do deputado Cirone Deiró, que tem trabalhado para a melhoria dos serviços de atendimento na saúde pública, inclusive a redução de filas das cirurgias.

Cirone Deiró considera essa medida como urgente, visando solucionar os problemas enfrentados pelos pacientes que aguardam por meses por atendimento médico hospitalar. Ele destacou que os novos recursos possibilitarão o credenciamento de hospitais que possuam centros cirúrgicos, agilizando o atendimento aos pacientes que necessitam desses procedimentos médicos. Dessa forma, espera-se que os pacientes recebam o atendimento necessário de maneira mais rápida e eficiente. Cirone destacou também a possibilidade de credenciamento de hospitais que possuam centros cirúrgicos, ampliando a capacidade de atendimento e agilizando a realização das cirurgias.

De acordo com Cirone Deiró, a destinação do valor de R$ 100 milhões para a área da saúde é um compromisso do governador Marcos Rocha (União Brasil) em colocar fim as filas de espera para as cirurgias e garantir o direito à saúde de todos os cidadãos. Segundo ele, a aprovação desse investimento demonstra a preocupação e o comprometimento dos parlamentares com essa causa tão importante. Com uma ação conjunta entre o governo, a sociedade e os profissionais da saúde, espera-se que esse investimento na realização de cirurgias promova uma verdadeira transformação na vida das pessoas que dependem do sistema público de saúde. A agilidade no acesso aos procedimentos cirúrgicos trará alívio para muitas famílias e melhorará a qualidade de vida de milhares de pessoas em todo o Estado.

Os procedimentos serão realizados simultaneamente. Na Macrorregião 1, tendo como polo de saúde, Porto Velho, e sendo formado pelos municípios de Ariquemes, Candeias do Jamari, Jaru, Guajará-Mirim, Theobroma, Machadinho D’Oeste, Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Monte Negro, Nova Mamoré, Rio Crespo e Vale do Anari. Na Macrorregião 2, contemplará os municípios da região do Café: Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia), Central Ji-Paraná, Alvorado do Oeste, Teixeirópolis, Urupá, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Vale do Paraíso e São Miguel do Guaporé); Cone Sul (Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste e Corumbiara), Zona da Mata Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Novo Horizonte, Nova Brasilândia d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste e Parecis) e Vale do Guaporé São Francisco do Guaporé, Costa Marques e Seringueiras.

Cirone Deiró assumiu o compromisso de acompanhar de perto a execução desse investimento e fiscalizar para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e transparente. “Continuarei trabalhando junto ao secretário Jefferson Rocha e toda a equipe técnica para agilizar o credenciamento dos hospitais que tenham centros cirúrgicos, médicos especializados, profissionais de enfermagem e técnicos necessários para realizar os procedimentos cirúrgicos”, concluiu.

Cirone Deiró destacou também o compromisso de todos os parlamentares que representam as diversas regiões do Estado, que se empenharam na aprovação dos recursos. “Todos os deputado estão trabalhando em parceria com o governador Marcos Rocha para melhorar as condições de atendimento aos pacientes”, finalizou.

Texto: Edna Okabayashi / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO