Assembleia busca estreitar relacionamento com a Câmara Municipal de Porto Velho

Na manhã desta terça-feira (10), o deputado Nim Barroso (PSD) esteve reunido em seu gabinete, com servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia (Detran-RO). Na oportunidade, o parlamentar recebeu pedido de apoio ao projeto de realinhamento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR).

Participaram da reunião com o parlamentar, os servidores Adonias Rodrigues de Deus, Carlos Alessandro, Alex Cleiton, Esli Oliveira e o assessor jurídico do gabinete, Francisco Nogueira Neto. No encontro, eles apresentaram pedidos em busca de melhorias e adequações nas atribuições dos cargos e agradeceram o empenho do deputado Nim Barroso em lutar pelos direitos dos servidores do Detran/RO.

O deputado Nim Barroso confirmou seu apoio à categoria e acredita em um plano forte. “O PCCR é um instrumento essencial na gestão pública, definindo as diretrizes e critérios para o desenvolvimento profissional dos servidores. Nosso objetivo, enquanto deputado, é elevar a valorização dos servidores do Detran e melhorar as condições de trabalho da classe”, disse.

O parlamentar declarou que sempre estará à disposição do servidor e que fará o possível para atender os anseios da classe. “Os servidores pediram nosso apoio e estou com eles. Querem melhorias no PCCR e nosso dever, é auxiliar esses profissionais que servem nossa população,” finalizou.

Texto: Natalino Ferreira Soares / Assessoria parlamentar

Foto: Ronaldo Pinheiro / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO