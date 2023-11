Assembleia e Defensoria Pública estreitam laços em projetos para a população

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) iniciou as conversas na tarde desta quarta-feira (29) para a consolidação de um termo de cooperação com a Defensoria Pública do Estado para a promoção de dois projetos de suma importância para a população rondoniense. Sendo eles: o programa “Minuto da Defensoria” e um posto de atendimento do órgão dentro da Casa de Leis.

O presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), recebeu o defensor público-geral de Rondônia, Victor Hugo de Souza Lima. Ainda participaram da reunião o secretário geral da Assembleia, Arildo Lopes da Silva, e o superintendente de Comunicação da Casa de Leis, Marcelo Freire.

O programa “Minuto da Defensoria” será exibido na grade de programação da TV Alero. “Vamos oferecer toda estrutura para que os defensores públicos possam sanar as principais dúvidas da nossa população e, dessa forma, fortalecer as ações desenvolvidas pelo órgão”, destacou Marcelo Cruz.

O posto de atendimento da Defensoria Pública do Estado de Rondônia tem a proposta de estender o alcance e popularizar o trabalho desempenhado pelo órgão. “Será uma satisfação receber a Defensoria em nossa Casa de Leis com o objetivo de ampliar o leque de serviços à população”, acrescentou o parlamentar.

Já o defensor público Victor Hugo de Souza Lima agradeceu o apoio da Assembleia Legislativa no trabalho de divulgação e difusão dos serviços ofertados pela Defensoria Pública. “É uma parceria frutífera com a possibilidade de aumentar a acessibilidade da Defensoria a nossa população. A Assembleia Legislativa é uma parceira histórica e queremos estreitar os laços para conseguir dar amplitude as nossas ações”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO