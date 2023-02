Assembleia elege Alan Queiroz como novo corregedor e ouvidor parlamentar

O deputado Delegado Camargo (Republicanos) estreou na tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão inaugural da 11° legislatura, realizada na manhã desta quarta-feira, 15, e reafirmou o seu compromisso de defender as pautas do conservadorismo, com base na defesa da família, da liberdade, da educação, da moralidade. “O politicamente correto continua sendo o melhor disfarce para covardes e os intelectualmente estúpidos. Não esperem deste parlamentar o que aquilo que é politicamente correto, pois nosso compromisso, acima de tudo, é o nosso compromisso com a verdade. Temos visto esta política pró-diversidade, que consiste essencialmente em proibir a diversidade de opiniões em favor do politicamente correto. Isso não vai acontecer no nosso mandato”, disse o deputado.

Para o deputado Delegado Camargo é necessário que todos os deputados permaneçam em alerta. “Estamos vendo o avanço nefasto do socialismo nesse país, as pautas destruidoras da esquerda sendo implementadas para a destruição da família, através da ideologia de gênero, verdadeiros crimes contra a identidade das pessoas, especialmente crianças e adolescentes, mas vamos combatê-las para que não cheguem às nossas crianças rondonienses, como aconteceu recentemente na Universidade de São Paulo (USP) onde 280 crianças e adolescentes foram submetidas à cirurgia de mudança de gêneros, sendo 100 dessas crianças entre 2 e 12 anos e os outros, adolescentes, entre 13 e 17 anos. Isso é um crime e não vamos aceitar.”, alertou.

Defensor ferrenho do armamentismo como uma questão de defesa própria do cidadão, o deputado destacou ainda na tribuna que “estão querendo implantar uma política desarmamentista, tirando o direito da defesa das pessoas das famílias, homens e mulheres de bem, honrados, mesmo sabendo que o Estado não consegue garantir a segurança do cidadão”. “Quero deixar claro que não vim aqui a passeio, irei defender pautas conservadoras, cristãs, rogando a Deus que Ele jamais permita que nos acovardamos diante daquilo que dizem ser corretamente correto”, disse.

Presos em Brasília

Finalizando o discurso, Delegado Camargo chamou atenção dos demais deputados sobre a situação dos rondonienses presos em Brasília por ocasião dos manifestos do dia 08 de janeiro. “Até quando este parlamento ficará calado em relação aos rondonienses que estão presos em Brasília, na Papuda e na Colmeia por apenas defender o seu direito de livre manifestação. “Quero dizer a todos os familiares dos rondonienses presos em Brasília que vocês não estão sozinhos. Eu não fui eleito para deixar soldado abandonado em campo ou na trincheira e eu peço que essa casa nomeie uma comissão para que possa ir à Brasília e verificar a condição em que estão submetidos esses rondonienses lá custodiados, para que possam ser garantidos a eles, como a qualquer cidadão brasileiro, o direito da ampla defesa e do contraditório. Esses rondonienses estão lá abandonados, mas eu peço aos familiares que entrem em contato com o meu gabinete, vocês não estão sozinhos. Eu tenho certeza que este parlamento irá cumprir com o seu papel de defender o seu povo”, pontuou.

