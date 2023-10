Assembleia empossa novos servidores

Os novos servidores empossados foram apresentados na manhã desta terça-feira (31) ao presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), na Presidência da Casa de Leis. A convocação foi feita aos candidatos aprovados no concurso de 2018, o qual havia sido suspenso, em virtude da pandemia da Covid-19, e prorrogado.

Foram convocados: Airton Ribeiro dos Santos e Rosana Borges de Lima (Secretaria Administrativa); Cainã Rodrigues de Souza e Cynoê Gonçalves Blodow (Controladoria Geral); Diego de Moura Brasil e Jaqueline Assunção Ferreira (Superintendência de Finanças); Leonardo José de Oliveira Freitas (Superintendência de Tecnologia da Informação); Ivanete dos Santos Damasceno (Superintendência de Comunicação Social). Além disso também foram chamados: Paulo Henrique Nazario Kassburg, que foi cedido à Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), e Renato de Moraes Ramalho, que pediu prorrogação de sua convocação.

Para o deputado estadual Marcelo Cruz, é uma alegria recepcionar os novos servidores que passaram a integrar à Assembleia Legislativa. “Detectamos que precisávamos convocar alguns setores que se encontravam com déficit de mão de obra. Com isso, vimos a necessidade de ter mais servidores efetivos na Casa de Leis. A Assembleia é uma família e tenho a certeza que todos os novos colaboradores vão se ter muito bem em nosso ambiente de trabalho”, frisou o parlamentar.

O secretário Legislativo da Alero, Carlos Alberto Manvailer, desejou boas-vindas aos novos servidores. “Me aposentei, depois fui chamado de volta e, hoje, estou há 39 anos nesta Casa de Leis. Recebo todos os servidores com carinho, somos uma família e estou com as portas abertas da Secretaria Legislativa a todos”, destacou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO