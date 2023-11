Assembleia inicia programação dos 40 anos do Poder Legislativo nesta segunda-feira (20)

A Assembleia Legislativa (Alero) inicia nesta segunda-feira (20), a partir das 8 horas, uma semana de comemoração em alusão aos 40 anos de promulgação da Constituição do Estado de Rondônia no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos. A programação do evento que celebra o Poder Legislativo se estenderá até domingo (26).

Com o tema “Somos parte dessa história. Somos todos rondonienses”, a Assembleia Legislativa busca relembrar os fatos, as personalidades e as ações desempenhadas ao longo das quatro décadas de instalação do Poder Legislativo em Rondônia.

A primeira Constituição de Rondônia foi promulgada no dia 6 de agosto de 1983. A partir desta data, ocorreu a efetiva implantação do Poder Legislativo, extinguindo-se a Assembleia Constituinte, formada para definir os rumos do Estado através de sua Constituição e que, atualmente, contribuiu com a apresentação de mais de 500 mil projetos ao longo da história.

A solenidade será iniciada, às 8h, com culto ecumênico aos presentes no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos. Em seguida, o presidente da Alero, deputado Marcelo Cruz (Patriota), conduzirá sessão solene comemorativa aos 40 anos da Constituição Estadual, que contará com a execução do hino “Céus de Rondônia”, com a primeira apresentação oficial do coral “Vozes do Legislativo”, contando com participação especial da banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).

Dando sequência na programação, a Assembleia promove, em conjunto com os Correios, a obliteração do selo comemorativo dos 40 anos, dando continuidade às homenagens ao Poder Legislativo. Ao final do primeiro dia será realizado o ato de fechamento da cápsula do tempo, recipiente projetado para armazenar textos por meio do projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo, em parceria com faculdades e escolas de ensino fundamental e médio de Porto Velho, a qual poderá ser aberta somente no ano de 2063.

Para o deputado Marcelo Cruz, a comemoração dos 40 anos da Constituição Estadual é um marco na história de Rondônia. “Teremos uma vasta programação de conhecimento e muita história com personalidades que vivenciaram a construção do nosso Estado. Tenho certeza que, cada um dos presentes, vão se encantar com tudo que foi planejado por nossa equipe de trabalho e será apresentado ao longo dessa semana na Assembleia. Queremos contar com a participação da nossa população e vamos recepcionar a todos de braços abertos”, frisou o parlamentar.

Programação

Após as atividades na segunda-feira (20), a programação segue durante a semana em comemoração aos 40 anos da Constituição Estadual.

No dia 21 de novembro (terça-feira), às 8h, será realizada sessão solene de homenagens aos decanos das Câmaras Municipais no auditório da Assembleia. Já, às 12h, será inaugurada a Sala dos Vereadores na Casa de Leis.

No dia 22 de novembro (quarta-feira) a Assembleia receberá alunos de nível médio da rede estadual em uma visita assistida, onde os estudantes terão a oportunidade de conhecer o ambiente de trabalho da Casa de Leis.

No dia 23 de novembro (quinta-feira), às 8h, será realizada uma sessão solene com entrega de votos de louvor as personalidades que marcaram a história do Estado de Rondônia no Plenário da Assembleia. Em seguida, será feita a entrega de votos de louvor à Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OABRO).

No dia 24 de novembro (sexta-feira), às 8h, será a vez dos acadêmicos da Fimca e da Universidade Federal de Rondônia (Unir) realizarem uma visita assistida na Assembleia. Às 9h, o secretário legislativo da Casa de Leis, Carlos Alberto Manvailler, ministrará palestra com o tema “Assembleia Legislativa e sua função social”. E, às 10h, será iniciada a apresentação da peça teatral que contará a história da Assembleia, destacando sua trajetória e simbolizando os 40 anos da Constituição em Rondônia, no auditório Amizael Gomes da Silva.

Já no domingo (26), a programação será encerrada com a Corrida da Democracia, que iniciará, às 7h, em frente às escadarias do prédio da Alero.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO