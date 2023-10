Assembleia Legislativa aprova mais de R$ 18 milhões em créditos adicionais para o governo de Rondônia

A Escola do Legislativo, mantida pela Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), tem novo diretor-geral desde a manhã desta sexta-feira (27). Thiago Tezzari, que estava no comando da Escola anunciou durante um café da manhã promovido, sua saída do cargo. Na ocasião, foi anunciado o seu sucessor, o diretor-adjunto, Alexandre Silva. “Estamos reunidos para anunciar o fim de uma jornada, de despedida, mas com a certeza do dever cumprido”, disse Tezzari. Ele destacou a reformulação física da escola (cerca de 40 obras), na sua gestão, que foi adequada à realidade da sua importância visando a melhor qualificação dos servidores.

A abertura de cursos noturnos é uma das ações da maior importância na sua gestão. “Temos mais de 200 alunos participando de cursos”, argumentou. Tezzari disse que espera do sucessor a continuidade da jornada de ações positivas, “para que o trabalho realizado não seja destruído, e não haja regressão do que foi feito”. Ele agradeceu também ao presidente da Alero, deputado Marcelo Cruz (Patriota), pelo convite para dirigir a EL, pela confiança nele depositada, pois durante os três primeiros meses acumulou os cargos de diretor-administrativo da Alero e da escola.

“O presidente Marcelo é um líder jovem, mas ousado, generoso, por isso estou indo praça casa feliz”, afirmou Tezzari.

O ex-adjunto e agora diretor-geral, Alexandre Silva, agradeceu o apoio que recebeu na sua chegada à escola, por Thiago Tezzari e sua equipe, “pois fui muito bem recebido” por ele e toda a equipe. “Minha gratidão e muito sucesso ao Thiago, onde ele estiver”, disse Alexandre.

Solenidade ocorreu durante um café da manhã (Foto: Assessoria parlamentar)

O chefe de gabinete da presidência da Alero, Victor Hugo, disse da gratidão do presidente Marcelo Cruz a Tezzari, desejou sucesso ao ex-diretor, “onde estiver”, agradeceu a todos e anunciou Alexandre Silva para ocupar o cargo de diretor-geral da Escola do Legislativo.

A Escola do Legislativo oferece diversos cursos de capacitação profissional aos servidores da Casa do Povo, visando a melhoria constante da prestação de serviços. Os cursos são gratuitos e também atendem servidores públicos federal, estadual, municipal, autarquias e as vagas excedentes são liberadas para a comunidade.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO