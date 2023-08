Assembleia Legislativa aprova mais de R$ 230 milhões para Saúde

O prefeito de Novo Horizonte d’Oeste, Cleiton Cheregatto, esteve esta semana in loco acompanhando os trabalhos que estão sendo realizados pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) na Rodovia 135, popularmente conhecida como Linha 160, que interliga os municípios de Alta Floresta d’Oeste e Novo Horizonte do Oeste. A solicitação da manutenção e recuperação foi realizada pelo chefe do executivo municipal junto ao deputado estadual Jean Oliveira (MDB), após ouvir as solicitações de moradores e produtores rurais.

“Aproveito a oportunidade para agradecer ao deputado Jean Oliveira por interceder junto ao governador coronel Marcos Rocha e o diretor do DER, Eder Fernandes, para que a nossa estrada fosse recuperada. A Linha 160 é utilizada diariamente para o escoamento da produção”, comentou o prefeito Cheregatto.

Para o deputado estadual Jean Oliveira, a manutenção visa garantir o direito de ir e vir do cidadão. “Além do prefeito Cleiton Cheregatto, também recebi a solicitação dos vereadores de Alta Floresta, Jacy e William Oliveira, que nos procuraram trazendo a demanda da população. Assim, fiz a indicação e solicitei ao DER o início dos trabalhos nessa importante rodovia. Obrigado, governador coronel Marcos Rocha e diretor do DER, Eder Fernandes, por atenderem mais essa indicação do povo”, frisou.

Nilson Oliveira, residente regional do DER, enfatiza que a equipe está realizando uma série de serviços na estrada. Estes incluem a remoção de vegetação das margens, patrolamento para reconfiguração da plataforma, encascalhamento em áreas específicas e a instalação de sistemas de drenagem para escoamento de água.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO