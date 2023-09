Assembleia Legislativa aprova títulos de honra ao mérito a ministros e presidente da OAB Nacional

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou, por unanimidade, as honrarias com título de honra ao mérito ao presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), advogado José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, e aos ministros André Luiz de Almeida Mendonça, Antonio Carlos Ferreira e Luis Felipe Salomão. A propositura foi do presidente da Casa de Leis, deputado Marcelo Cruz (Patriota), e do deputado Cirone Deiró (União Brasil).

O presidente do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo, advogado Eurico Montenegro Neto, parabenizou os deputados estaduais Marcelo Cruz e o Cirone Deiró pelas homenagens destinadas aos ministros André Mendonça, Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos Ferreira, além do presidente Beto Simonetti. Ele ressaltou o profundo respeito da Casa do Povo Rondoniense pelos magistrados do STF (Superior Tribunal Federal) e STJ (Superior Tribunal de Justiça), bem como pelo presidente da OAB.

O reconhecimento da Assembleia Legislativa é de extrema relevância, segundo o ex-presidente da OAB e conselheiro federal, advogado Elton José Assis. Ele considera que a homenagem não apenas celebra as conquistas individuais dos notáveis juristas, mas também destaca o sistema de justiça brasileiro como um todo, prestigia a advocacia rondoniense, além de destacar a importância de suas contribuições em defesa da Constituição e em sua plena eficácia.

Para o deputado Marcelo Cruz, a honraria concedida pela Alero destaca a relevância e as notáveis contribuições que os ministros e a OAB têm oferecido em suas respectivas áreas de atuação. “É uma oportunidade ímpar de reconhecimento e gratidão pelo compromisso e excelência demonstrados no serviço público e no desenvolvimento do direito no país, especialmente em Rondônia,” reconheceu.

O deputado Cirone Deiró enfatizou a participação dos ministros André Luiz de Almeida Mendonça, Luis Felipe Salomão e Antonio Carlos Ferreira na XV Edição da Conferência Estadual da Advocacia Rondoniense. Segundo o parlamentar, o evento, organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia, nos dias 28 e 29 de setembro, será essencial para a advocacia e aos profissionais do direito no estado. “A presença desses ilustres ministros trará um valioso enriquecimento às discussões do evento, promovendo uma troca de experiências e conhecimentos que contribuirão para o aprimoramento da atuação jurídica em Rondônia”, afirmou.

O presidente da OAB-RO, Marcio Nogueira, também parabenizou a atuação dos deputados Marcelo Cruz e Cirone Deiró, afirmando que a escolha dos nomes dos homenageados demonstra o respeito que a Casa de Leis rondoniense tem por quem dedica a vida a fazer a justiça acontecer na vida dos cidadãos brasileiros. Ele disse também que os homenageados vão enriquecer a conferência realizada em Rondônia, porque são personalidades que continuam a moldar o cenário jurídico brasileiro. “O ministro André Luiz de Almeida Mendonça, tem sua trajetória marcada por atuações brilhantes, da mesma forma, o ministro Luis Felipe Salomão, que traz consigo uma experiência vasta e profunda no âmbito jurídico e sua atuação no STJ tem sido pautada pela imparcialidade, sabedoria e dedicação à justiça”, afirmou.

Marcio Nogueira ainda se referiu ao presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, cujo comprometimento com a advocacia e sua incansável defesa dos direitos e interesses da classe merecem as devidas honrarias. “Sua liderança na Ordem dos Advogados do Brasil tem sido fundamental para fortalecer nossa profissão e garantir que os valores da justiça e da ética sejam mantidos em nosso sistema jurídico”, encerrou.

Texto: Edna Okabayashi / Assessoria parlamentar

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO