Assembleia Legislativa de Rondônia concede honrarias a personalidades de Machadinho do Oeste

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) conferiu nesta quinta-feira (24), em Machadinho do Oeste, títulos de voto de louvor a personalidades do município e também de cidadão honorífico ao ex-deputado estadual e ex-prefeito da cidade, Neodi Carlos de Oliveira. As honrarias foram propostas pelos deputados Luizinho Goebel (PSC) e Laerte Gomes (PSD) e aprovada pelos demais parlamentares do Poder Legislativo.

Luizinho disse que a outorga a Neodi é o símbolo da gratidão em que as pessoas de bem têm para com o agraciado. Ele destacou que o homenageado sempre defendeu o setor produtivo e que carrega no próprio nome a referência à Machadinho.

“Estou aqui, com o coração cheio de alegria, honrando um filho de machadinho, defensor dos produtores que alimentam a economia estadual, ” falou com emoção em determinado trecho do discurso.

Laerte Gomes também relatou a importância de Neodi para o fortalecimento econômico do Vale do Jamari e de todo o estado e concordou com Luizinho, ao afirmar que a história do ex-prefeito se confunde com a história do município. Ele aproveitou para reforçar o papel desenvolvimentista da região, ao lembrar que apenas no município são mais de 8 mil empreendedores no campo, movimentando o agronegócio de Rondônia, dando empregos e gerando rendas.

As personalidades honradas com voto de louvor foram: Magali Alves da Silva, sargento da Polícia Militar (PM), Claudinei Bonifácio dos Santos, Alessandro Predalli da Silva, Darlenk Eller Oenning, Gilberto José de Santana, Giocondo Valle, Graciele Coltro, Jerfley Rodrigues Freitas, Josiane Barbosa da Silva, José Cláudio Cabrera Reis, Maria do Carmo Voitena, Neodi Carlos de Oliveira, Renildo Luciano Nunes e Thiago Mendes Correia. Foram ainda homenageadas a Associação Comercial e Empresarial e a Associação Avivalista de Ação Social.

Texto: Antônio Pessoa I Secom ALE/RO

Fotos: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO