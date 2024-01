Assembleia Legislativa de Rondônia inicia elaboração do Plano Anual de Contratações

A Secretaria de Obras de Alto Alegre dos Parecis pode contar agora com uma Escavadeira Hidráulica (PC) em seu parque de máquinas. O equipamento avaliado em quase R$ 900 mil foi entregue ao município pelo deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), por meio de emenda parlamentar individual, atendendo pedido do vice-prefeito Edilson, que também é secretário de Obras, e dos vereadores Isaias Jovino, Joelson Flor da Serra e Marinho da 80.

A entrega do equipamento ocorreu no último final de semana, com a presença do prefeito Denair, do vice-prefeito e dos vereadores que solicitaram a máquina. Wiveslando Neiva, filho do deputado, também participou da solenidade.

Ezequiel Neiva afirmou que a PC é essencial para os trabalhos da Secretaria de Obras. “A escavadeira hidráulica é uma das máquinas mais importantes para a recuperação das estradas, conserto e substituição de pontes de madeira, sem contar o rendimento excepcional nas cascalheiras para o encascalhamento das estradas”, acrescentou o deputado.

O parlamentar lembrou ainda que já destinou para Alto Alegre, duas caçambas trucadas e uma retroescavadeira. “São quase R$ 2 milhões de equipamentos para reforçar o parque de máquinas da Secretaria de Obras”, destacou Neiva ao frisar que o município também recebeu diversos tubos armcos para eliminar pontes velhas de madeira das estradas.

O prefeito Denair agradeceu ao deputado pela parceria com Alto Alegre. Disse que Ezequiel Neiva tem sido um representante à altura. O vice-prefeito Edilson enalteceu o parlamentar pelos compromissos cumpridos. Disse que a prefeitura poderá trabalhar ainda mais pela população.

Os vereadores Isaias Jovino, Joelson Flor da Serra e Marinho da 80 destacaram que as atividades rurais em Alto Alegre são muito fortes. Afirmaram que a Secretaria de Obras precisa de estrutura para oferecer boas estradas ao produtor e também para o transporte escolar.

Texto e foto: Nilson Nascimento I Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO