Assembleia Legislativa de Rondônia lança cápsula do tempo que será aberta em 2063

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) lançou, na última quinta-feira(16), o projeto ‘Cápsula do Tempo’. A cápsula é um recipiente especialmente preparado para armazenar objetos ou informações comuns a uma sociedade numa determinada época, para que seu conteúdo seja preservado e acessado por gerações futuras.

A solenidade para lacre e depósito da Cápsula do Tempo acontecerá no dia 20 de novembro de 2023, às 12h, na área externa da sede do parlamento estadual. A cápsula será depositada do lado esquerdo da escadaria de acesso da avenida Calama, identificada por uma lápide com os dizeres “Poder Legislativo: Um passo para o futuro, 20/11/2023”.

Sobre a abertura da cápsula do tempo ela está programada pela Alero, para ocorrer no dia 20 de novembro de 2063. Ou seja, em 40 anos as novas gerações terão acesso ao conteúdo do recipiente.

O desenvolvimento do Projeto Cápsula do Tempo será promovido pela Escola do Legislativopor meio de parcerias com faculdades e escolas de ensino fundamental e médio. Os estudantes serão convidados a elaborar textos com o tema ‘Um olhar sobre o futuro do Legislativo’.

Além disso, será depositado na cápsula um projeto editorial do livro: ‘Percorrendo os 40 anos de história do Parlamento Rondoniense’. Vale lembrar que após o lacre, fica proibida a manipulação, subtração ou inserção de quaisquer materiais ou objetos novos no interior da cápsula.

