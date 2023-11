Assembleia Legislativa de Rondônia realiza “Corrida da Democracia” no dia 26 de novembro

O dia 26 de novembro, um domingo, promete emoções e muito esporte em Porto Velho. A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) vai promover a Corrida da Democracia, a partir das 7 da manhã.

A largada será em frente às escadarias do prédio da Alero, localizado na Avenida Farqhuar, no Bairro Olaria, na capital de Rondônia e podem participar atletas do sexo masculino e feminino.

Para se inscrever, é muito fácil: basta apenas entregar um quilo de alimento não perecível no ato da retirada do kit (arroz, feijão, óleo, açúcar ou uma lata de leite em pó). O percurso será dividido em duas etapas: corrida de cinco e 10 quilômetros, nas categorias individual masculino e feminino.

As inscrições somente serão realizadas pela internet por meio do site www.sympla.com.br/evento/corrida-da-democracia/2247973, até o dia 20 de novembro.

Detalhes

A entrega dos kits da corrida (camisa, chip de cronometragem e número de peito) vai acontecer no dia 24 de novembro (sexta-feira) das 9 às 18 horas, na sede da Assembleia Legislativa de Rondônia.

O atleta que não retirar o seu kit na data e horário estipulados pela organização ficará impedido de participar da corrida e perderá o direito ao kit. E há uma ótima notícia aos participantes: do 1º ao 5º lugar nas distâncias de 5 km e 10 km, tanto no masculino quanto no feminino receberão troféus e o prêmios em dinheiro.

1º lugar – R$ 1.500.00

2º lugar – R$ 1.000,00

3º lugar – R$ 800,00

4º lugar – R$ 600,00

5º lugar – R$ 400,00

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO