Os deputados estaduais de Rondônia anunciaram, nesta quarta-feira (27), durante sessão extraordinária, a devolução de R$ 30,5 milhões ao Governo do Estado. O montante foi direcionado para ser investido no Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER), com o objetivo de aprimorar as condições das estradas e rodovias estaduais e vicinais, necessárias para o escoamento da produção local.

Os valores devolvidos fazem parte do orçamento da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) e que não foram usados ao longo do ano de 2023. Ao fazer o anúncio, o presidente Marcelo Cruz destacou: “nós, deputados economizamos no ano de 2023 e destinamos para o DER, sabendo que nossas estradas precisam de recursos para escoar a produção. Acredito que vamos fazer a diferença; poderíamos ter gastado aqui, mas preferimos economizar e devolver para o governo do estado”.

O ato demonstra responsabilidade fiscal e dedicação ao bem-estar dos cidadãos de Rondônia, além de estabelecer um precedente para futuras iniciativas governamentais focadas no progresso e na sustentabilidade. O objetivo é que os recursos devolvidos possibilitem melhorias significativas na infraestrutura rodoviária do estado, beneficiando diretamente a economia e a qualidade de vida da população.

As sessões ordinárias acontecem às terças-feiras, às 15h, e às quartas-feiras, às 9h. A população pode acompanhar as sessões presencialmente, ou pelo canal da TV Assembleia, 7.2, ou ainda pelo canal no YouTube.

Texto: Ivanete Damasceno I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO