Assembleia Legislativa e Polícia Civil tratam sobre cooperação para aluguel de aeronave

A Assembleia Legislativa e a Polícia Civil do estado de Rondônia iniciaram as tratativas, na manhã desta quinta-feira (16), sobre um termo de cooperação para o aluguel de uma aeronave que atenda as duas instituições. A Casa de Leis foi representada pelo deputado e presidente Marcelo Cruz (Patriota), a Delegacia-Geral da PCRO pelo delegado Samir Fouad Abboud e a delegada adjunta Alessandra Marcela Paraguaçu Gomes.

O presidente da Alero enalteceu o diálogo institucional, com o objetivo, de encontrar a melhor forma de celebrar esse termo de cooperação que vai ao encontro em atender o interesse público. “A Assembleia estava avaliando a possibilidade de contratar uma empresa para prestar esse serviço à Casa Legislativa, mas surgiu a brilhante ideia para fazer essa parceria e eu tenho certeza que isso vai ser benéfico para ambas as partes”, disse.

Segundo o delegado-geral, o termo visa atender a Polícia Civil nas operações policiais e as demandas da presidência do Legislativo. A ideia é alugar uma aeronave modelo Grand Caravan que comporte 9 passageiros, piloto e copiloto. Ao dizer que a Alero entra com o custo do aluguel e a PCRO com os pilotos, o delegado Samir Fouad acrescentou que: “nas operações da polícia, ela seria útil ao extremo”.

No entendimento da delegada-geral adjunta, a iniciativa é uma excelente proposta. “A gente vai poder fazer um deslocamento, quando solicitado para o interior, com muita rapidez. Nosso estado é muito grande e qualquer deslocamento exige horas e até mais de um dia. Isso vai atender os anseios da Polícia Civil e também da Assembleia Legislativa. É o povo recebendo os seus representantes rápido e dentro da cidade, concluiu a delegada Alessandra Marcela Paraguaçu”.

Texto e foto: Secom ALE/RO