Assembleia Legislativa emite nota de pesar pelo falecimento de Roselice Pinto

O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) apresentou e teve aprovado requerimento de sua autoria, que garante a realização de missas e cultos cristãos, às segundas-feiras, no plenário Amizael Gomes da Silva, na Assembleia Legislativa.

Além da disponibilização do plenário para as celebrações, o requerimento também autoriza a liberação dos servidores da casa para participarem dos atos religiosos durante o horário da solenidade.

De acordo com o deputado, a Assembleia Legislativa é um espaço público e a realização das celebrações cristãs garantem aos servidores e à população em geral a oportunidade de manifestarem a sua fé em um horário diferenciado.

“Nosso compromisso na Assembleia Legislativa é servir ao povo de Rondônia e essa disponibilização do plenário da Assembleia para as celebrações Cristãs no plenário principal da Casa é mais uma prova do nosso propósito com Deus, a quem entregamos nosso mandato e as nossas ações. Agradeço a todos os deputados que, por unanimidade, aprovaram o nosso requerimento e desde já convidamos os servidores e a população em geral para que compareçam nas celebrações”, disse o deputado.

Texto e foto: Secom/ALERO