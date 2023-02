Assembleia Legislativa empossa os 24 deputados da 11ª Legislatura

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou nesta quarta-feira (1º) a sessão solene de posse dos 24 deputados eleitos no pleito de 2022 para a 11ª Legislatura. A solenidade ocorreu na Casa de Eventos Talismã 21, em Porto Velho, para onde a sede do Poder Legislativo foi transferida, através do projeto de resolução 510.

Nesta legislatura, foram reeleitos 11 deputados e eleitos 13. A sessão de instalação foi presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos), presidente da Casa na 10ª legislatura. Integraram a mesa de honra o governador Marcos Rocha (União Brasil); o desembargador Marcos Alaor Grangeia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia; Hildon Chaves, prefeito de Porto Velho, Miguel Mônico vice-presidente do TRE/RO, conselheiro Paulo Cury Neto, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia TCE/RO), Eriberto Gomes Barroso, sub-procurador do Ministério Público do Estado de Rondônia, e Hans Lucas Immich, defensor público geral do Estado de Rondônia.

Alex Redano declarou instalada a 11ª legislatura e declarou aberta a sessão preparatória de posse. Ele convidou os deputados Cirone Deiró (União Brasil) e Alan Queiroz (Podemos) para atuarem como secretários da sessão.

Depois, foram entoados pela Banda da Polícia Militar os hinos Nacional e Céus de Rondônia. Logo após, o pastor Evanildo Ferreira, da igreja Assembleia de Deus, fez uma intercessão religiosa.

Redano fez um discurso destacando a harmonia que houve durante a 10ª legislatura, com a boa relação entre todos os poderes e instituições. “Quero agradecer a todos os deputados e as autoridades presentes, que tenhamos tempos de harmonia e de desenvolvimento para o nosso Estado de Rondônia”, destacou.

Em rápido discurso, o governador Marcos Rocha levou uma mensagem de otimismo. “Saúdo a todos os eleitos e reeleitos e é importante que tenhamos em mente a necessidade de uma harmonia. É importante sabermos que nossas vidas são limitadas e precisamos trabalhar de forma clara e comprometida, para sermos úteis de verdade. Que Deus abençoe a todos nós e a nossa população”.

O desembargador Marcos Alaor salientou que “temos cinco mil pessoas aqui neste recinto, isso mostra que a política é importante e fora dela não há salvação. Que cada um de nós possamos fazer um bom trabalho, em nome do povo de Rondônia”.

A mesa de honra foi desfeita para a solenidade de posse.

Posse

Em seguida, o secretário Cirone Deiró leu os certificados de posse de cada parlamentar, em ordem alfabética, destacando os nomes parlamentares e a sigla partidária de cada um. Após a leitura, Alex Redano declarou empossados todos os membros do Legislativo e foi o primeiro a fazer o juramento de posse, que foi repetido pelos demais deputados.

A etapa seguinte foi a chamada nominal dos demais parlamentares, para o cumprimento do rito constitucional de fazer o juramento de cumprir as leis e as constituições federal e estadual. Ao fim, Alex Redano declarou todos empossados e o termo de posse foi assinado.

11ª Legislatura

Foram reeleitos e terão mais quatro anos de mandatos, os deputados: Luizinho Goebel (PSC), Jean Oliveira (MDB), Laerte Gomes (PSD), Rosângela Donadon (PDT), Alex Redano (Republicanos), Cirone Deiró (União Brasil), Marcelo Cruz (Patriota), Ismael Crispin (PSB), Jean Mendonça (PL), Alan Queiroz (Podemos) e Ezequiel Neiva (União Brasil).

Vão iniciar o primeiro mandato de deputado estadual: Ieda Chaves (União Brasil), Dr. Luis do Hospital (MDB), Cássio Góis (PSD), Delegado Lucas Torres (PP), Affonso Cândido (PL), Gislaine Lebrinha (União Brasil), Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos), Pedro Fernandes (PTB), Ribeiro do Sinpol (Patriota), Cláudia de Jesus (PT), Edevaldo Neves (Patriota), Dra. Taíssa Sousa (PSC) e Nim Barroso (PSD).

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Thyago Lorentz