Assembleia Legislativa homenageia decanos das Câmaras de Vereadores de Rondônia

Em sessão solene realizada na manhã desta terça-feira (21), a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) homenageou os decanos (membros mais antigos) das Câmaras de cada município rondoniense no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.

A execução do Hino de Rondônia ficou sob a responsabilidade de dois membros do coral “Vozes do Legislativo”, da própria Alero: Diego e Tauane.

A abertura da cerimônia foi feita pelo deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota), que representou o presidente da Alero, Marcelo Cruz (Patriota). “É uma oportunidade única, onde estamos comemorando durante toda esta semana os 40 anos da nossa Constituição. Evento muito importante, no templo da democracia, a homenagem de todos os vereadores decanos das Câmaras Municipais. Algo histórico para todos nós, onde agradecemos a presença de todos. Aqui estamos fortalecendo todas as nossas instituições”.

Ele completou: “É a oportunidade de manter um bom relacionamento do Poder Legislativo com o Judiciário e o Executivo. E isso se estende aos legislativos municipais, onde fazem essa relação nas cidades”.

O líder do Governo na Alero, deputado Laerte Gomes (PSD) parabenizou “a Assembleia Legislativa pela comemoração dos 40 anos da nossa Constituição, nossa Carta Magna. Essas comemorações que começaram ontem [segunda, 20], homenageando nossos deputados constituintes e que segue hoje. Deixar um abraço especial para a presidente da Câmara de Ouro Preto d’Oeste e presidente da Ucaver, União das Câmaras e de Vereadores de Rondônia, Rosária Helena, que já foi deputada estadual e contribuiu muito conosco”.

Laerte ainda seguiu: “Na minha concepção, vereador é o cargo mais difícil de se eleger e de se manter, pois é ele que está diretamente em contato com a comunidade, que recebe a população cedo. Ele é aquele que cobra as obras que beneficiem a cidade, que está em contato com o prefeito, pedindo as benfeitorias. São os vereadores que fazem os deputados também serem eleitos, pois enviamos os recursos para as cidades e eles que fiscalizam as licitações e obras. Todos têm meu respeito e a minha parceria”.

O primeiro-secretário da Alero, deputado Cirone Deiró (União Brasil) destacou que “é uma alegria muito grande ter todos os vereadores na Casa do Povo, especialmente a vereadora Rosária Helena, presidente também da Ucaver. Um momento especial para todos os deputados estaduais, que é a comemoração dos 40 anos da nossa Constituição Estadual, nossa Carta Magna, que nasceu moderna e antes mesmo da nossa Constituição Federal. Nasceu dando autonomia aos poderes constituídos”.

Cirone ainda reforçou que “Rondônia é um estado que dá oportunidade às pessoas que acreditam. Nas décadas de 70 e 80 viemos integrar esse estado, com o lema ‘Integrar para não Entregar’. Viemos constituir esse estado, desbravar as matas com nossas famílias. A nova fronteira agrícola, que leva alimentos para o Brasil e o mundo. E é essa população que elegeu seus representantes legítimos, que dão voz aos cidadãos. E hoje, esses decanos serão homenageados na nossa casa”.

O deputado delegado Lucas Torres (PP) parabenizou “o nosso grande deputado e líder, Laerte Gomes, que foi o primeiro parlamentar de Rondônia a presidir o Parlamento Amazônico, com nove estados da Amazônia Legal. É importante para ter força com as bancadas federais e com o Governo Federal, levar as pautas essenciais para estes estados, especialmente para Rondônia. Uma conquista de todos. O senhor é uma referência para nós!”, afirmou ele.

Lucas Torres cumprimentou “nossa vereadora Rosária Helena, uma grande figura, que também já foi deputada. Somos a representação dos anseios da sociedade, onde a população deposita seus sonhos nas urnas. O parlamento vem de parlar, que é falar pela sociedade. Nós fiscalizamos, mas não executamos. Na hora de entregar a política pública, precisamos fazer um trabalho hercúleo para que o Executivo faça as obras e melhorias à população”.

A presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto d’Oeste e da União das Câmaras e Vereadores de Rondônia, além de ex-deputada estadual, Rosária Helena agradeceu “primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade de viver essa manhã tão abençoada de hoje, com uma responsabilidade imensa. Minhas pernas estão tremendo, depois de ouvir tantas falas tão boas e ter a responsabilidade de fazer um discurso. Eu gostaria de falar o nome de todos os meus colegas, vereadores e vereadoras, mas é muita gente. Temos vereadores de muito longe, de Norte a Sul, de Leste a Oeste participando dessa homenagem”.

Ela ainda reconheceu o papel essencial da “Assembleia Legislativa por propor essa homenagem aos decanos das 52 Câmaras Municipais. É muito importante esse reconhecimento e acontecer esses momentos. Os vereadores não eram lembrados, às vezes somente perto das eleições. Agora, a Assembleia tem reconhecido a importância do vereador e da vereadora nos municípios e para as pessoas. E também participar das comemorações dos 40 anos da Constituição Estadual”.

O deputado estadual Pedro Fernandes (PTB) ainda lembrou a atuação do “presidente Marcelo Cruz, que é o coordenador da nossa Casa e o idealizador dessa semana de homenagens pelos 40 anos da nossa Constituição. Como todos falam, os vereadores são os para-choques, eles que estão lá com o cidadão. Sou um deputado municipalista, que está sempre em contato com as cidades. Sei da importância do mandato de cada vereador. Fui prefeito e sempre prestigiei todos, incluindo os de oposição”.

Fernandes ainda enalteceu o trabalho dos vereadores nos municípios rondonienses. “Democracia é isso aí e temos que respeitar, apesar das opiniões divergentes ou da questão política. Todos têm essa responsabilidade de representar a população da sua cidade. Sou um deputado que defende os municípios, os prefeitos e vereadores. O vereador tem um papel importante e a força política. São eles que trazem as demandas para a gente fazer as propostas, emendas e até projetos de leis. As Câmaras de Vereadores estão sempre de portas abertas para nos receber”.

Todos os deputados que compuseram a mesa da sessão solene entregaram um buquê de flores e o voto de louvor para a presidente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto d’Oeste e da Ucaver, Rosária Helena. Em seguida, os demais homenageados também receberam seus diplomas. Veja a lista completa a seguir:

Vereador/cidade:

– Adelmo Garcia – Alta Floresta d’Oeste

– José Antônio Carneiro Lins – Alto Alegre dos Parecis

– Paulo César Bergantin – Alto Paraíso

– Nelci Almeida da Costa – Alvorada d’Oeste

– Loureci Vieira de Araújo – Ariquemes

– Adriano de Almeida Lima – Buritis

– Milton Antunes da Silva – Cabixi

– Antônio Pereira da Silva – Cacaulândia

– Valdomiro Corá – Cacoal

– Claudecir Alexandre Alves – Campo Novo de Rondônia

– Francisco Aussemir de Lima Almeida – Candeias do Jamari

– Arlindo Assunção da Luz – Castanheiras

– José Ferreira da Silva – Cerejeiras

– Antônio Francisco Bertozi – Chupinguaia

– Martinho de Souza Rodrigues – Colorado d’Oeste

– Valdinei da Costa Espíndola – Corumbiara

– Mauro Sérgio Costa – Costa Marques

– Gilvan Soares Barata – Cujubim

– Cosmo de Novaes Ferreira – Espigão d’Oeste

– Antônio Marques Diógenes Cavalcante – Governador Jorge Teixeira

– Augustinho Figueiredo de Araújo – Guajará-Mirim

– Ailton José da Silva – Itapuã d’Oeste

– José Cláudio Gomes da Silva – Jaru

– Joziel Carlos de Brito – Ji-Paraná

– Reginaldo Marques da Silva – Machadinho d’Oeste

– Nildo Leal da Silva – Ministro Andreazza

– Adineudo de Andrade – Mirante da Serra

– Joel Rodrigues Mateus – Monte Negro

– Reginaldo Gama Pedroso – Nova Brasilândia d’Oeste

– Francisco Célio Brito Silva – Nova Mamoré

– Silvânia Maria da Silva – Nova União

– Marins Murbach de Oliveira – Nova União

– Vilson Prevê Peixer – Novo Horizonte d’Oeste

– Eudes Venâncio de Souza – Ouro Preto d’Oeste

– Luiz Carlos Valentim de Souza – Parecis

– Sérgio Aparecido Tobias – Pimenta Bueno

– Jesus Reginaldo da Cunha – Pimenteiras d’Oeste

– Ellis Regina Batista Leal Oliveira – Porto Velho

– Benito Alves da Cruz – Presidente Médici

– Walter dos Santos – Primavera de Rondônia

– Joaldo Gomes de Carvalho – Rio Crespo

– Eliomar Monteiro da Silva – Rolim de Moura

– José Wilson dos Santos – Santa Luzia d’Oeste

– Edmar Inácio Rosa – São Felipe d’Oeste

– Hermes Bordignon – São Francisco do Guaporé

– Celma Mezabarba Silva – São Miguel do Guaporé

– Wilson Pereira da Silva – Seringueiras

– José Anízio da Rocha – Teixeirópolis

– César Aparecido dos Santos – Theobroma

– Gilmar Gusmão – Urupá

– Romildo Lemos de Meira – Vale do Anari

– Adenilson Cabral de Souza – Vale do Paraíso

– Ronildo Pereira Macedo – Vilhena

Texto: Felipe Corona I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO