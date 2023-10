Assembleia Legislativa homenageia profissionais da saúde envolvidos no combate à pandemia

A Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou o Projeto de Lei 226/2023, que destina R$ 1 milhão para a Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). Parte do recurso será utilizado no festival folclórico “Duelo na Fronteira”, em Guajará-Mirim. A votação aconteceu durante a sessão de terça-feira (10).

Durante a discussão do projeto, os deputados ressaltaram a importância da festa para a cultura do estado. O 21º festival acontece entre os dias 13 e 15 de outubro, na arena do bumbódromo Márcio Menacho, com entrada gratuita.

Após sete anos, o duelo entre o Boi-bumbá Flor do Campo e o Boi-bumbá Malhadinho retorna com o tema “resistência cultural”. O Festival Folclórico, criado em 1995, apresenta heranças culturais indígenas e caboclas, com músicas, danças e lendas.

No mês passado, o festival foi decretado patrimônio cultural imaterial do estado de Rondônia. O projeto foi aprovado pela Assembleia e seguiu para a sanção do Poder Executivo.

As sessões ordinárias acontecem às terças-feiras, às 15h, e às quartas-feiras, às 9h. A população pode acompanhar as sessões presencialmente, ou pelo canal da TV Assembleia, 7.2, ou ainda pelo canal no YouTube.

Mais informações acerca dos projetos podem ser encontradas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl).

Texto: Eliete Marques I Secom ALE/RO

Foto: Ney Cunha I Secom/Governo de Rondônia

Fonte: Assembleia Legislativa de RO