Assembleia Legislativa implanta letreiro “Eu Amo Rondônia”

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) instalou nesta segunda-feira (11) o letreiro com a inscrição “Eu Amo Rondônia”, inserido na avenida Farquar no trecho que compreende entre a avenida Calama e a rua José Camacho, em Porto Velho.

A iniciativa é um importante investimento de valorização inclusive para o turismo local, além de embelezar a cidade e estabelecer um sentimento de pertencimento ao estado de Rondônia.

“Queremos que as pessoas sintam orgulho do nosso estado e valorizem o que temos de melhor, que é nossa hospitalidade. O letreiro destaca o amor que temos por essa terra, resgatando o orgulho de ser rondoniense”, destacou o presidente da Alero, deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota).

Em menos de um ano, a gestão do presidente Marcelo Cruz vem apresentando novidades como: a implantação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), a criação de um novo layout do site da Alero, a instalação do ponto eletrônico para os servidores além do letreiro “Eu Amo Rondônia”.

“São medidas inovadoras que estão de acordo com o trabalho desempenhado com transparência pela atual gestão que tem o objetivo de aprimorar o desempenho da Casa de Leis, tornando-a cada vez mais acessível a nossa população”, encerrou.

Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO