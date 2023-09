Assembleia Legislativa integrada à Campanha Setembro Amarelo

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) participou, na última sexta-feira (15), da “8ª Reunião Descentralizada da Comissão Intergestores Bipartite – CIB de Rondônia” a convite da secretária municipal de saúde, Vera Lúcia Quadros. O secretário de saúde de Rondônia, coronel Jefferson Rocha, representou o governo do estado. Os prefeitos Armando Bernardo e Cornélio Duarte, de Seringueiras/RO e São Miguel do Guaporé/RO, também participaram da reunião. O deputado federal Lebrão (União Brasil) participou via videoconferência.

A CIB é uma instância colegiada de negociação e pactuação de gestores municipais e do estado, que tem por objetivo, viabilizar a implementação de políticas efetivas para a saúde quanto aos aspectos operacionais da gestão no âmbito municipal e estadual. Na reunião os representantes debateram sobre o planejamento, a negociação e implementação dessas políticas, estimulando o debate e a negociação entre as partes, com foco no melhor atendimento ao cidadão.

Lebrinha agradeceu pelo convite e enalteceu todos os secretários municipais pela responsabilidade e o desafio frente a uma pasta. Ademais, como profissional da área, Lebrinha defendeu a descentralização da saúde.

Os prefeitos Tinoco, anfitrião do evento, Armando Bernardo, de Seringueiras, Cornélio Duarte, de São Francisco do Guaporé, e os vereadores Pr Eber e professora Marluci, acompanharam as deliberações da reunião.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO